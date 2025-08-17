«Родина» о комментаторе, советовавшем женщинам-судьям идти на кухню: «Слова Боярского оскорбительны, исключаем любое взаимодействие с ним. Главная цель футбола – объединять»
«Родина» осудила слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе.
«Главная цель футбола – объединять людей. Любая дискриминация противоречит этому принципу.
Слова комментатора Александра Боярского о женщинах в футболе неуместны, оскорбительны и в корне расходятся с видением футбольного клуба «Родина».
Клуб исключает взаимодействие с Боярским в будущем. Также «Родина» планирует провести ряд мероприятий, связанных с продвижением женского футбола в России», – говорится в сообщении.
«Рожайте вы детей, занимайтесь мужьями». Позорный монолог комментатора Боярского о девушке-судье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Родины»
