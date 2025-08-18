  • Спортс
  Диарра об иске к ФИФА: «Культура неуважения к верховенству права и к футболистам сохраняется, несмотря на решение Суда ЕС. Я делаю это для себя и менее известных игроков»
7

Диарра об иске к ФИФА: «Культура неуважения к верховенству права и к футболистам сохраняется, несмотря на решение Суда ЕС. Я делаю это для себя и менее известных игроков»

Лассана Диарра выступил с заявлением по поводу суда с ФИФА.

Сегодня стало известно о судебном разбирательстве в бельгийских судах с участием бывшего футболиста «Арсенала», «Челси», «Реала», «Анжи», «Локомотива», «ПСЖ» и сборной Франции. 40-летний француз требует 65 миллионов евро до вычета налогов или 35 млн чистыми в качестве компенсации за ущерб, который понес в ходе карьеры из-за трансферных правил Международной федерации футбола. В 2024 году Суд Европейского Союза (CJEU) признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам ЕС после иска Диарра.

«Я вынужден вести эту юридическую битву с августа 2014 года. Более 11 лет! Я делаю это ради себя. И если мне удалось выстоять под натиском ФИФА, то только благодаря своей успешной карьере.

Но я также делал это для всех остальных, менее известных игроков, у которых нет финансовых и психологических возможностей бросить вызов ФИФА в судах.

ФИФА и Королевская бельгийская ассоциация (KBVB) футбола проиграли в Суде Европейского союза. По всем статьям! Впоследствии ФИФА внесла изменения в свои правила, но решила сделать это таким образом, который не соответствует строгим требованиям, установленным решением Суда ЕС.

Я ждал несколько месяцев, прежде чем возобновить разбирательство в Бельгии. Я полагал, что ФИФА и KBVB после усилий FIFPro и FIFPro Europe, направленных на достижение результата, по крайней мере, будут вежливы и обратятся ко мне с предложением о мирном урегулировании спора. Именно в таком тоне, кстати, я получал сообщения от ФИФА. Но этого не произошло. Это их право, но оно отражает сохраняющуюся культуру неуважения к верховенству права и к игрокам, несмотря на четкое послание Суда Европейского союза.

К моему большому сожалению, нам снова придется давать объяснения судьям, поскольку у меня нет другого выбора.

В этой связи я хотел бы поблагодарить FIFPro и FIFPro Europe и Профсоюз профессиональных футболистов Франции (UNFP) за неизменную поддержку – они продолжают твердо стоять на моей стороне. В борьбе с ФИФА только единство и решимость могут сделать нас сильными.

Наконец, я рад, что «решение по делу ДИАРРА» открыло путь фонду «Справедливость для игроков» к подаче коллективного иска в Нидерландах, который позволит всем игрокам (а не только тем, кто, как и я, понес конкретный ущерб) получить компенсацию за ущерб, причиненный правилами ФИФА, без необходимости оплачивать судебные издержки авансом и не раскрывая свою личность», – заявил Диарра.

Правила трансферов нарушают законы ЕС: историческое решение суда! Дело Диарра и «Локо» изменит футбол

Диарра выиграл дело у ФИФА: это правда изменит футбол? Взгляд топовых юристов

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Dupont-Hissel
