Диарра выиграл дело у ФИФА: это правда изменит футбол? Взгляд топовых юристов

Спойлер: вряд ли.

Подкаст «SILA Права» вернулся со срочным выпуском. Ведущие Михаил Прокопец и Юрий Зайцев подробно обсудили вердикт европейского суда в отношении Лассана Диарра. Француз жаловался на трансферный регламент из-за конфликта с «Локомотивом» десятилетней давности – и закон оказался на его стороне.

Юристы разобрали, как это решение суда повлияет на трансферы и футбол в целом.

Для начала: чего хотел Диарра?

Француз оспаривал два положения регламента ФИФА.

Первое – отказ в выдаче трансферного сертификата для перехода в новую команду, если между предыдущим клубом и футболистом продолжается контрактный спор. В такой ситуации ФИФА может ограничить трансферы игрока до урегулирования разногласий.

Второе – «‎солидарная ответственность» нового клуба с футболистом. По действующим правилам на клуб, подписавший оштрафованного за неправомерное расторжение контракта игрока, могут повесить как минимум часть неустойки.

Суд решил, что некоторые нормы регламента по статусу и переходам игроков не соответствуют европейскому праву – касаемо свободы перемещения рабочих и защиты конкуренции. Всего нарушены три правила.

1. Суд не понимает, как ФИФА высчитывает компенсацию за расторжение контракта

Норма статьи 17 регламента ФИФА говорит, что новый клуб футболиста несет солидарную ответственность по выплате компенсации за расторжение контракта с предыдущим клубом без обоснованной причины. Это делает систему исполнения финансовых санкций более эффективной, и клубам проще взыскать компенсацию.

Основная претензия, кроме солидарной ответственности – расчет компенсации. Суд считает ее непредсказуемой и иногда дискриминационной . Суть проблемы не в солидарной ответственности для нового клуба – она может иметь экономические предпосылки, но их нужно обосновать.

Сейчас новый клуб не понимает последствий: могут присудить ноль компенсации, могут – десять миллионов, «Локомотив» требовал с Диарра 20. ФИФА всегда этим гордилась: так система защищает от необоснованного контракта, потому что нельзя заранее предположить сумму компенсации. Расторжение контракта без уважительной причины – главное нарушение в этой системе.

Зато есть стабильность трудового контракта. Так трансферная система ФИФА превратила весь мир в один глобальный футбольный рынок.

Формулировка статьи 17 про расчет компенсации не совпадает с тем, как ее фактически рассчитывают. В том числе на это обращает внимание суд. Среди критериев, например, законодательство соответствующей страны – и суд пишет, что это не применяется вообще. Критерий появился после дела Босмана – чтобы уважить национальное законодательство. Суд посчитал, что ФИФА не должна регулировать трудовую отрасль. Это частная компания, которая занимается развитием спорта.

У ФИФА здесь два аргумента: стороны не доказывают необходимость применять национальное законодательство или уточняют про международный характер сделок. Если применять национальное законодательство, будут большие проблемы. Например, в Болгарии можно расторгнуть контракт, если отдаешь шесть зарплат. В России компенсация вообще не предусмотрена.

Суд понимает, что спорт – это специфическая сфера. ФИФА имеет право ее регулировать, но требуются границы . Нельзя защищать коммерческие интересы одной стороны. Суд посчитал, что клубы защищены лучше футболистов. Специфика спорта используется, чтобы добавить компенсации еще на несколько месяцев.

Возможное решение: ФИФА, скорее всего, придется переписать статью 17. Убрать спорные критерии. По сути, они уже это сделали. Компенсация высчитывается как остаточная стоимость контракта. Если ФИФА до конца исправит пробел с расчетом компенсации, солидарную ответственность клубов будут допускать.

ФИФА влияет на международную политику, поэтому может выступить с инициативой о международной конвенции по переходам футболистов. ВАДА так продавила международную конвенцию по допингу – и смогла навязать единые правила. Возможно, ФИФА пойдет по такому пути.

2. Трансферный бан за склонение к расторжению контракта – вторая претензия суда

Второе нарушение тоже в статье 17. Оспорено правило по применению санкций в виде запрета на регистрацию игроков, если клуб не сможет доказать, что он непричастен к расторжению контракта футболистом с его прошлым клубом. Это презумпция виновности: дефолтно виноват новый клуб, и от него нужны доказательства .

ФИФА все равно рассматривает разные обстоятельства, в том числе временные – бан не накладывают автоматом. Если участие нового клуба очевидно, бан сработает. Суд зацепился за слово «автоматически».

Но формулировка регламента здесь тоже расходится с практикой. По идее существует презумпция вины нового клуба, а фактически ФИФА исходит из того, что должны существовать обстоятельства, доказывающие вину нового клуба в расторжении контракта с футболистом.

Возможное решение: ФИФА придется поменять формулировку нормы. Санкции должны накладываться только в том случае, если вина нового клуба в склонении к расторжению контракту будет доказана. На практике так и делают.

3. Отказ ФИФА в выдаче трансферного сертификата – как на самом деле работает эта норма?

Третье нарушение – в приложении к регламенту ФИФА по статусам и переходам игроков. Предполагает отказ выдачи международного трансферного сертификата, если футболист ненадлежащим образом расторг контракт с предыдущим клубом. По мнению суда, это противоречит свободе перемещения рабочей силы внутри ЕС.

Суд не совсем понял, как применяются нормы ФИФА. Сначала там выдавали временные сертификаты – смотрели на вопрос расторжения и приходили к выводу о том, что независимо от споров футболиста с предыдущим клубом, если контракт фактически расторгнут, спор должен продолжаться, но и игрок может продолжить работу. Даже если предыдущая ассоциация отказывала в выдаче трансферного сертификата, ФИФА его выдавала. Почти всегда.

В последнее время ФИФА вообще вручную следит за процессом. Федерация отказывает, ФИФА сразу смотрит причину – и если видит, что отказ связан со спором касаемо расторжения, просто нажимают кнопку и выдают . Если есть вопросы к футболисту, идите в суд, а не затягивайте нам процесс.

Возможное решение: факти проблемы нет. ФИФА несложно поменять и эту формулировку, чтобы прийти к уже и так сложившейся практике. Почему только не сделали этого раньше.

Трансферы останутся в прежнем формате? А «Локо» чего-то ждать?

Суд Бельгии упомянул три пункта регламента, два из них и так поменяли. Возможно, это не прописано настолько четко, но на практике поменять их не составит проблем. Единственная сложная история – с расчетом компенсации и солидарной ответственностью новых клубов .

При этом мы понимаем: если открыть текущую версию регламента, все эти 15 критериев для компенсации тоже ушли в прошлое. Сейчас она определятся понятнее – ФИФА лишь нужно докрутить формулировки. Возможно, будут консультации с Европейским союзом – это самое сложное из-за бюрократических процедур, они займут не один год.

Решение суда будет минимум через год. У ФИФА есть время подготовиться. Но у этого дела есть и другая сторона. Подкрепившись сейчас этим решением, апелляционный суд в Бельгии продолжит рассматривать требования Диарра по выплате шести миллионов евро к ФИФА и Бельгийской федерации футбола . Здесь им будет сложно отвертеться – по всей видимости, Диарра разбогатеет на шесть миллионов.

Для «Локомотива» никаких последствий. С Диарра уже заключили мировое соглашение, они урегулировали спор, договорились о сумме, которую Диарра должен выплатить клубу. И он ее произвел.

Претензий к «Локомотиву» быть не может.

Правила трансферов нарушают законы ЕС: историческое решение суда!

Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Catherine Ivill, Dan Mullan, Richard Heathcote