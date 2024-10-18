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ФИФА обсудит изменения в правилах трансферов после решения суда ЕС по делу Диарра

ФИФА собирается обсудить изменения в правилах трансферов.

Организация предпринимает конкретные шаги для того, чтобы начать консультации с целью сбора мнений заинтересованных сторон по всему миру.

Ранее Суд Евросоюза признал правоту Лассана Диарра в деле против ФИФА. Футболист пожаловался на трансферный регламент после расторжения контракта с «Локомотивом» в 2014 году. Француз столкнулся с трудностями при поиске клуба, так как новый клуб могли обязать покрыть компенсацию за расторжение соглашения.

ФИФА уже пригласила представителей Европейской ассоциации клубов, FIFPRO и Ассоциации мировых лиг, чтобы проанализировать выводы из решения Суда Европейского союза по делу Диарра. Кроме того, была создана платформа, которая позволит всем заинтересованным сторонам (группам или отдельным лицам) представить свои предложения до 15 ноября 2024 года.

Подчеркивается, что ФИФА приветствует конструктивные предложения по вопросу адаптации статьи 17 Регламента о статусе и трансфере игроков (RSTP) и считает решение по делу Диарра прекрасной возможностью для коллективного обсуждения и определения возможных улучшений текущей нормативной базы.

Правила трансферов нарушают законы ЕС: историческое решение суда! Дело Диарра и «Локо» изменит футбол

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ФИФА
logoЛассана Диарра
трансферы
logoФИФА
logoАссоциация европейских клубов
FIFPro
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