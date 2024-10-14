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ФИФА о решении по делу Диарра: «Определим, какие изменения регламента наиболее уместны. В совершенствовании трансферной системы был достигнут значительный прогресс»

В ФИФА отреагировали на решение суда по делу Лассана Диарра.

Ранее суд Европейского союза (ЕС) признал действующую систему ФИФА противоречащей законам ЕС. Причиной стало обращение в суд бывшего игрока «Локомотива» Лассана Диарра.

«ФИФА начнет глобальный диалог о системе трансферов с участием ключевых заинтересованных лиц, чтобы адаптировать статью 17 Регламента о статусе и трансферах игроков (RSTP). Это заявление вытекает из решения Суда Европейского союза по делу Диарра и соответствует стратегической цели ФИФА по дальнейшему совершенствованию трансферной системы, в чем с 2016 года был достигнут значительный прогресс.

В ближайшие дни ФИФА официально пригласит заинтересованные стороны прокомментировать и предложить свои идеи в отношении статьи 17 RSTP («Последствия расторжения контракта без уважительной причины») с целью обобщения предложений и определения наилучшего пути развития», – говорится в сообщении организации. 

«ФИФА с нетерпением ожидает дальнейшего развития своей нормативно-правовой базы с учетом мнений и вклада всех заинтересованных и связанных сторон. ФИФА рассматривает решение по делу Диарра как возможность продолжить модернизацию своей нормативно-правовой базы, что было одной из заявленных целей президента ФИФА с 2016 года. 

Теперь ФИФА начнет глобальный диалог с ключевыми заинтересованными сторонами. Вместе с ними ФИФА определит, какие выводы следует сделать из решения по делу Диарра и какие изменения наиболее уместны для внесения в статью 17 RSTP», – сказал главный специалист ФИФА по правовым вопросам Эмилио Гарсия Сильверо.

Правила трансферов нарушают законы ЕС: историческое решение суда! Дело Диарра и «Локо» изменит футбол

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт ФИФА
logoЛассана Диарра
logoФИФА
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