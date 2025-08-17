Первый тренер Соболева: «Что можно сделать с фанатами? Постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Зачем отвечать на провокации, если люди с головой не дружат?»
Первый тренер Александра Соболева высказался о провокациях в адрес форварда.
«Соболев реагирует правильно – выходит играть в футбол. Он забил, но не празднует. Что можно сделать с фанатами? С их стороны постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Он играет в футбол.
А зачем людям отвечать на провокации, если они с головой не дружат? Мне не нравится поведение фанатов, оскорбительные кричалки», — сказал Александр Горбунов.
А что теперь делать со Станковичем?9412 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Источник: «Спорт-Экспресс»
