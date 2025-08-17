  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первый тренер Соболева: «Что можно сделать с фанатами? Постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Зачем отвечать на провокации, если люди с головой не дружат?»
6

Первый тренер Соболева: «Что можно сделать с фанатами? Постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Зачем отвечать на провокации, если люди с головой не дружат?»

Первый тренер Александра Соболева высказался о провокациях в адрес форварда.

«Соболев реагирует правильно – выходит играть в футбол. Он забил, но не празднует. Что можно сделать с фанатами? С их стороны постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Он играет в футбол.

А зачем людям отвечать на провокации, если они с головой не дружат? Мне не нравится поведение фанатов, оскорбительные кричалки», — сказал Александр Горбунов.

А что теперь делать со Станковичем?9412 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Соболев
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Геннадий Орлов: «Соболев незаменим в «Зените», полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды, борется!»
48сегодня, 09:45
«Себе на проезд оставь». Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»
77сегодня, 08:59Фото
Игорь Колыванов: «Семак опять угадал с заменой. Соболев стал палочкой‑выручалочкой»
8сегодня, 08:14
Мостовой про 2:2: «Спартак» и «Зенит» устроили футбольное пиршество. Пенальти красно-белых – это не пенальти»
65сегодня, 08:09
Первый тренер Соболева о голе «Спартаку»: «Саша забил мастеровито, но игры у «Зенита» не было»
28сегодня, 06:30
Главные новости
«Манчестер Юнайтед» стартует в АПЛ с тяжелого соперника – на «Олд Траффорд» в статусе фаворита приезжает «Арсенал»
2 минуты назадРеклама
Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
2224 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» принимает «Оренбург»
215532 минуты назадLive
Семак о возможном конфликте с Глушенковым: «Кто это говорит? СМИ? Если нет точных фамилий, кто говорит, это не имеет никаких оснований»
2948 минут назад
«Балотелли – самый сумасшедший тусовщик. Однажды мы кололи орехи головами на вечеринке. Я раскроил себе лоб, а он умирал от смеха». Рами о Марио
1253 минуты назад
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1, Сафонов и Шевалье – в составе
10сегодня, 09:58Фото
Геннадий Орлов: «Соболев незаменим в «Зените», полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды, борется!»
48сегодня, 09:45
Мостовой считает, что Станковича и Семака не уволят после игры «Спартак» – «Зенит»: «Обе команды хорошо играли и набрали по очку. Начинают показывать хороший футбол»
23сегодня, 09:25
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас»
731сегодня, 09:20
«Себе на проезд оставь». Соболев – болельщику в инстаграме на вопрос «Денег дать?»
77сегодня, 08:59Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» играет с «Энгерсом»
102 минуты назадLive
«У «Динамо» перед ЦСКА нет преимуществ. Армейцы – фавориты, у них лучше игра, состав поприличнее, но будет ничья 1:1». Терехин о дерби
111 минут назад
Умер 72-летний болельщик, которому стало плохо на игре «Брайтона» и «Фулхэма»
114 минут назад
«Акрон» – «Оренбург». Дзюба играет. Онлайн-трансляция
231 минуту назадLive
«Роме» интересен Маласиа. Клуб сделал запрос по защитнику «МЮ» в ходе переговоров по Санчо
1038 минут назад
«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
13сегодня, 10:00
«Аталанта» предложила «Интеру» 16 млн евро за Залевского. Миланцы готовы продать хавбека
11сегодня, 09:53
«Рома» арендует Бэйли у «Астон Виллы» за 3 млн евро с выкупом за 20 млн
2сегодня, 09:43
«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
8сегодня, 09:40
«Шахтер» подписал 19-летнего вингера Феррейру из «Сан-Паулу» за 10+2 млн евро
5сегодня, 09:25Фото