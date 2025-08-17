Канал «Зенита» на YouTube набрал 700 тысяч подписчиков – первым среди российских клубов. «Спартак» на 2-м месте – 416 тысяч

YouTube-канал «Зенита» набрал 700 тысяч подписчиков.

«Самый популярный клубный канал Восточной Европы установил новое достижение!

Представительство сине-бело-голубых на YouTube, открытое в марте 2012-го, за прошедшие годы стало не только с большим отрывом самым густонаселенным в российском футболе – ближайший преследователь, московский «Спартак », отстает от петербуржцев на 284 тысячи подписчиков (416 против 700), но также давно и уверенно обосновалось в топ-100 мировых каналов футбольных клубов.

К августу 2025 года «Зенит-ТВ» идет на 53-м месте в этом рейтинге, опережая, в том числе, саудовский «Аль-Иттихад» (691 тысяча подписчиков), английский «Лестер Сити» (687 тысяч), аргентинский «Ривер Плейт» (590 тысяч) и «Интер Майами» из США (465 тысяч)», – говорится в сообщении пресс-службы «Зенита ».