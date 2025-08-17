Тимощук о словах Литвинова, что счет 2:2 в матче «Спартак» – «Зенит» не по игре: «Пускай говорят, что хотят. Мы работаем и стараемся идти к своей цели»

Анатолий Тимощук высказался о матче «Зенита» со «Спартаком» (2:2).

– «Спартак» считает, что счет не по игре, об этом сказал Литвинов. Вы какого мнения?

– Пускай говорят, что хотят. Мы работаем и стараемся идти к своей цели.

– Вас устроило судейство?

– Посмотрим. Есть органы, которые должны это разбирать, – сказал тренер «Зенита ».