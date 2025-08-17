  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Орлов о «Зените»: «Какая же медленная игра, с такой о чемпионстве можно забыть. Как вы собираетесь побеждать? Видели, как бежит «Балтика»?»
20

Орлов о «Зените»: «Какая же медленная игра, с такой о чемпионстве можно забыть. Как вы собираетесь побеждать? Видели, как бежит «Балтика»?»

Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит» за медленный футбол.

Вчера петербуржцы сыграли вничью со «Спартаком» (2:2).

«Зенит» меня поражает. Какая же медленная игра! На дворе уже пятый тур, но где командные скорости-то?! Что вообще происходит?

Мне кажется, Семак мог бы произвести больше перестановок в составе. Имею в виду Жерсона. Ну не двигается он так, как это делал на клубном чемпионате мира. Не тот КПД! А Сергей Богданыч вновь включил его в стартовый состав. Не знаю...

Ну Латышонка же посадили на лавку, так как от него не исходило уверенности. Этот ход себя оправдал. Адамов точно может занести себе эту игру в актив. Да, была оплошность в первом тайме, когда он мяч не удержал после подачи углового. Зато сколько спасений в его исполнении! Да и с первым ударом Барко с пенальти он же справился. Молодец! Думаю, в следующем туре именно Адамов займет место в воротах. Не стоит его менять.

Что за шоу устроили «Спартак» и «Зенит»! Четыре гола, спорные судейские решения, великолепные Жедсон и Адамов
Игровая проблема «Зенита» никак не решается. Тренеры не могут в этом сезоне наладить быстрый выход из обороны в атаку. Питерцы опять ошибались под жестким прессингом москвичей. Не справлялись с ним!

С такой игрой о чемпионстве можно забыть... Как вы собираетесь побеждать? Вы видели, как бежит «Балтика»? Какая скорость! Как у калининградцев глаза горят! Талалаев отлично подготовил команду к сезону», – сказал комментатор.

А что теперь делать со Станковичем?10186 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoГеннадий Орлов
logoЕвгений Латышонок
logoЖерсон
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoСпорт-Экспресс
logoДенис Адамов
logoАндрей Талалаев
logoБалтика
logoЖедсон Фернандеш
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
74сегодня, 10:38
Геннадий Орлов: «Соболев незаменим в «Зените», полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды, борется!»
58сегодня, 09:45
«Зенит» убежал из Москвы с одним очком, «Спартак» был ближе к победе. Жедсон – реальное усиление». Орлов про 2:2 на «Лукойл Арене»
63сегодня, 07:56
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Ростов» в гостях у «Рубина»
22315 минут назад
Александр Мостовой: «Слуцкий говорил, что Россия – нефутбольная страна. Конечно, нефутбольная, если он никогда в футбол не играл и не знает, что это такое»
513 минут назад
Экс-судья Фернандес о голе Феррана: «Абсолютно законный. Невероятно, что «Мальорка» просто остановилась»
635 минут назад
Симонс сообщил «Лейпцигу», что хочет в «Челси», несмотря на интерес «Баварии» и «Ман Сити». Немцы оценивают хавбека в 80 млн евро (ESPN)
1351 минуту назад
Агент Батракова: «Локомотив» не продаст лучшего игрока даже за баснословную сумму. Есть надежда вернуться на лидирующие позиции. Следующим летом появятся отступные»
26сегодня, 11:33
Экс-судья Фернандес о фоле Рафиньи на Морее: «Он не заслуживает красной, хотя это было очень грубо. ВАР не должен вмешиваться в такие действия»
14сегодня, 11:05Фото
«Ман Сити» сохраняет интерес к Батракову, скауты City Football Group связывались с окружением игрока. Переход возможен через третий клуб (Legalbet)
106сегодня, 11:02
«Манчестер Юнайтед» стартует в АПЛ с тяжелого соперника – на «Олд Траффорд» в статусе фаворита приезжает «Арсенал»
сегодня, 11:00Реклама
Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
74сегодня, 10:38
Семак о возможном конфликте с Глушенковым: «Кто это говорит? СМИ? Если нет точных фамилий, кто говорит, это не имеет никаких оснований»
63сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Акрон» уступил «Оренбургу» – 1:2. Гюрлюк забил на 85-й, у Лончара гол и автогол
134 минуты назад
Кейн о победе в Суперкубке: «Бавария» будет продолжать сделанное в прошлом году, мы готовы выложиться на полную. Диас – игрок высочайшего класса, его качества нам помогут»
19 минут назад
Ди Лусиано успешно прошел медосмотр в ЦСКА
229 минут назад
«Реал Сосьедад»: «Захарян близок к возвращению на поле, ему нужно больше тренироваться»
346 минут назад
«Челси» – «Кристал Пэлас». Палмер, Энцо, Эзе играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
748 минут назад
«Рубин» – «Ростов». Даку и Роналдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:45
14сегодня, 11:35
«ПСЖ» продал Мукиеле «Сандерленду» за 12 млн евро
4сегодня, 11:35Фото
«Париж» за 9 млн евро купил лучшего бомбардира «Санкт-Галлена» Жеббеля. Это рекордная продажа швейцарского клуба
11сегодня, 11:19Фото
Игрок барнаульского «Динамо» Могель о травме колена после сальто при праздновании: «Крутил с детства, после школы на снегу за гаражами. Опозорился перед всей Второй лигой»
6сегодня, 11:12Видео
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» играет с «Энгерсом»
11сегодня, 11:00Live