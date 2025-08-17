Дмитрий Губерниев: «Шалимов или Талалаев могут вывести «Спартак» на чистую воду побед»

Дмитрий Губерниев высказался о ничьей «Спартака» и «Зенита» (2:2).

«Я ставил на победу «Зенита», но здесь все символично. Игра была хорошей с учетом не самого сильного старта обеих команд. Футболисты порадовали болельщиков и разошлись миром. Противостояние продолжается, возможно, эта ничья вселит определенную уверенность как в «Спартак», так и в «Зенит ». И тем, и другим нужно прибавлять.

То, что «Зенит» возьмет свое, я не сомневаюсь. В «Спартаке » не уверен, там есть проблемы. Я думаю, что тренера там все равно уволят. А дальше уже будет вопрос, согласится ли «Факел » или «Балтика » отпустить соответственно Шалимова или Талалаева . Потому что именно эти тренеры выведут «Спартак» на чистую воду побед», – сказал комментатор и телеведущий.