Дмитрий Губерниев: «Шалимов или Талалаев могут вывести «Спартак» на чистую воду побед»
Дмитрий Губерниев высказался о ничьей «Спартака» и «Зенита» (2:2).
«Я ставил на победу «Зенита», но здесь все символично. Игра была хорошей с учетом не самого сильного старта обеих команд. Футболисты порадовали болельщиков и разошлись миром. Противостояние продолжается, возможно, эта ничья вселит определенную уверенность как в «Спартак», так и в «Зенит». И тем, и другим нужно прибавлять.
То, что «Зенит» возьмет свое, я не сомневаюсь. В «Спартаке» не уверен, там есть проблемы. Я думаю, что тренера там все равно уволят. А дальше уже будет вопрос, согласится ли «Факел» или «Балтика» отпустить соответственно Шалимова или Талалаева. Потому что именно эти тренеры выведут «Спартак» на чистую воду побед», – сказал комментатор и телеведущий.
А что теперь делать со Станковичем?10940 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
