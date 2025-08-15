АПЛ о Сенеси, который махнул рукой возле мяча, помешав Экитике выйти 1 на 1: «Решение не показывать красную подтверждено ВАР. Не было ни явной игры рукой, ни лишения возможности забить»
В АПЛ прокомментировали момент с защитником «Борнмута» в матче с «Ливерпулем».
На 14-й минуте защитник «Борнмута» Маркос Сенеси махнул рукой возле мяча и помешал форварду Юго Экитике выйти один на один. Кроме того, мяч мог попасть в руку аргентинцу перед этим – когда отскочил от его же ноги.
Однако главный арбитр Энтони Тэйлор не увидел игру рукой. ВАР также не стал вмешиваться в эпизод.
«Решение судьи не показывать красную карточку Сенеми было проверено и подтверждено ВАР. При этом действие не было признано ни явной игрой рукой, ни лишением возможности забить гол из-за расстояния до ворот», – говорится в сообщении АПЛ.
