Экитике забил первый гол в АПЛ и сделал ассист в игре с «Борнмутом». У перешедшего за 95 млн евро форварда 2+1 в 2 матчах за «Ливерпуль»
Юго Экитике забил первый гол и сделал первый ассист в АПЛ.
Форвард «Ливерпуля» отметился голом и голевым пасом в игре с «Борнмутом» (2:0, второй тайм) в 1-м туре АПЛ.
Экитике поразил ворота на 37-й минуте. А на 49-й нападающий ассистировал Коди Гакпо.
Экитике забил 2 гола в 2 матчах за «Ливерпуль». Первый был в игре за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас» на 4-й минуте.
Напомним, Экитике перешел в «Ливерпуль» летом за 95 млн евро с учетом бонусов из «Айнтрахта».
Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15256 голосов
Мохамед Салах
Коул Палмер
Эрлинг Холанд
Букайо Сака
Бруну Фернандеш
Кто-то другой
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости