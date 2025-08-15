Экитике забил первый гол в АПЛ и сделал ассист в игре с «Борнмутом». У перешедшего за 95 млн евро форварда 2+1 в 2 матчах за «Ливерпуль»

Юго Экитике забил первый гол и сделал первый ассист в АПЛ.

Форвард «Ливерпуля » отметился голом и голевым пасом в игре с «Борнмутом » (2:0, второй тайм) в 1-м туре АПЛ .

Экитике поразил ворота на 37-й минуте. А на 49-й нападающий ассистировал Коди Гакпо .

Экитике забил 2 гола в 2 матчах за «Ливерпуль». Первый был в игре за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас» на 4-й минуте.

Напомним, Экитике перешел в «Ливерпуль» летом за 95 млн евро с учетом бонусов из «Айнтрахта ».