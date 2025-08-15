  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экитике забил первый гол в АПЛ и сделал ассист в игре с «Борнмутом». У перешедшего за 95 млн евро форварда 2+1 в 2 матчах за «Ливерпуль»
14

Экитике забил первый гол в АПЛ и сделал ассист в игре с «Борнмутом». У перешедшего за 95 млн евро форварда 2+1 в 2 матчах за «Ливерпуль»

Юго Экитике забил первый гол и сделал первый ассист в АПЛ.

Форвард «Ливерпуля» отметился голом и голевым пасом в игре с «Борнмутом» (2:0, второй тайм) в 1-м туре АПЛ.

Экитике поразил ворота на 37-й минуте. А на 49-й нападающий ассистировал Коди Гакпо.

Экитике забил 2 гола в 2 матчах за «Ливерпуль». Первый был в игре за Суперкубок Англии против «Кристал Пэлас» на 4-й минуте.

Напомним, Экитике перешел в «Ливерпуль» летом за 95 млн евро с учетом бонусов из «Айнтрахта».

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?15256 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовано: Sports
logoЮго Экитике
logoпремьер-лига Англия
logoБорнмут
logoЛиверпуль
logoКоди Гакпо
logoАйнтрахт Франкфурт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» – «Борнмут». 2:1 – у Экитике 1+1, Гакпо и Семеньо тоже забили. Онлайн-трансляция
568 минут назадLive
Защитник «Борнмута» Сенеси махнул рукой возле мяча, помешав Экитике выйти 1 на 1. Тэйлор не увидел касания, ВАР не вмешался
4750 минут назадФото
Расклады АПЛ: «Ливерпуль» впервые фаворит, «Сити» даже не второй, «МЮ» ближе к вылету
9сегодня, 09:30Спецпроект
Главные новости
«Ливерпуль» – «Борнмут». 2:1 – у Экитике 1+1, Гакпо и Семеньо тоже забили. Онлайн-трансляция
568 минут назадLive
Коман перешел в «Аль-Наср» Роналду из «Баварии» за 35 млн евро с учетом бонусов
1842 минуты назадФото
Защитник «Борнмута» Сенеси махнул рукой возле мяча, помешав Экитике выйти 1 на 1. Тэйлор не увидел касания, ВАР не вмешался
4750 минут назадФото
Батраков – самый дорогой игрок РПЛ, CIES оценил хавбека «Локо» в 38-44 млн евро. Энрике за 32-37 млн – самый дорогой в «Зените», Кисляк за 28-33 – в ЦСКА, Угальде за 19-22 млн – в «Спартаке»
3357 минут назад
Ла Лига стартовала! «Вильярреал» принимает «Овьедо», «Жирона» уступила «Райо», «Барселона» сыграет в субботу, «Реал» – во вторник
35сегодня, 19:30Live
«Ливерпуль» провел минуту молчания в память о Жоте и его брате перед 1-м матчем сезона на «Энфилде». Фанаты посвятили баннеры Андре, Диогу и его семье
1сегодня, 19:29Фото
Перес получит 1 евро – он выиграл суд у El Confidencial, слившей записи его высказываний об игроках «Реала». Верховный суд признал решение от 2022 года окончательным
16сегодня, 19:02
АПЛ стартовала! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
248сегодня, 19:01Live
У кого из легенд «Ливерпуля» семь голов в свои ворота? Узнайте в нашей игре
сегодня, 19:00Тесты и игры
«Байер» выиграл 1-й матч при тен Хаге, разгромив «Зонненхоф-Гроссаспах (4:0) из Региональной лиги
7сегодня, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Дзюба выложил видео с собой под песню Майкла Джексона: «Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: «Мне плевать на вас!»
414 минут назад
«Инфраструктура «Краснодара» находится на уровне лучших клубов Европы. Стадион – самый красивый из тех, что я видел». Вингер «быков» Сантос о клубе
17 минут назад
«МЮ» согласен продать Санчо «Роме» за 20 млн фунтов. Клубы ждут решения вингера, личные условия не согласованы
26 минут назад
«Пари НН» купил защитника сборной Беларуси Пигаса у минского «Динамо»
6сегодня, 19:18Фото
Алиссон проводит 300-й матч за «Ливерпуль» и 230-й в АПЛ
2сегодня, 19:08
Игорь Ледяхов: «Когда вернемся в еврокубки, лимит ни к чему хорошему не приведет. Но для развития наших футболистов будет больше шансов»
5сегодня, 19:05
Вингер «Краснодара» Сантос: «Мы способны сделать золотой дубль. Должны стать чемпионами»
3сегодня, 18:50
Кубок Италии. «Дженоа» против «Виченцы», «Сассуоло» победил «Катандзаро», «Милан» встретится с «Бари» в воскресенье
1сегодня, 18:45Live
Кубок Германии. «Байер» разгромил «Зонненхоф-Гроссаспах», «Боруссия» Дортмунд встретится с «Рот-Вайссом» в понедельник
5сегодня, 18:45Live
Лига 1 стартовала! «Марсель» в гостях у «Ренна», «Монако» Головина сыграет в субботу, «ПСЖ» Сафонова – в воскресенье
6сегодня, 18:45Live