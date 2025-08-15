«Арсенал», «Сити» (и «Челси»?) в погоне за «Ливерпулем». Превью АПЛ

Настал тот день! Английская Премьера-лига снова в эфире – впереди 380 матчей самого богатого, яркого и раскрученного футбольного чемпионата в мире.

С чем в очередной сезон заходят топ-клубы и что беспокоит остальных?

«Ливерпуль»

Главное отличие от прошлого сезона: самая крупная перестройка действующего чемпиона АПЛ в 21-м веке.

Если «Ливерпуль» дожмет сделку по Александеру Исаку, то с высокой вероятностью пробьет отметку трат в 400 млн за лето. Монументальное усиление чемпионской команды.

Важные для осмысления трансферной компании слова в интервью The Athletic произнес генеральный директор клуба Билли Хоган:

«Трудности возникают, только если анализировать одно лето в отрыве от контекста. Такой подход искажает данные. Прошлым летом мы получали много комментариев, что недостаточно тратим. Эта тема буквально была главной в последние недели окна год назад.

История показывает, что при FSG клуб готов инвестировать большие суммы, если видит это разумным и считает момент правильным. Стратегия не изменилась. Если смотреть только на одно лето, то оно выделяется в плане инвестиций. Но, посмотрев на дистанцию в несколько лет, вы осознаете, что время от времени у нас случаются значимые траты, а иногда мы вообще почти не тратим».

И все же: настолько массовая закупка именно после сезона с уверенной победой в лиге кажется уникальной. Есть два полюса оценки кампании «Ливерпуля» – на одном они визионеры, которые хотят превратить чемпионство в династию; на другом экспериментаторы, рискующие испортить прекрасно работавший триумфальный механизм.

Самое парадоксальное: аргументы с двух сторон кажутся убедительными.

Почему «Ливерпуль» – визионеры? Потому что не довольствуются одной победой, а сразу же стараются развить успех, понимая, что именно сейчас момент, когда они наиболее привлекательны для самых топовых талантов. Главный бриллиант новой коллекции – Фло Виртц. Как раз талант такого калибра, что в иной сезон «Ливерпуль» не смог бы даже ввязаться в гонку за него. Джереми Фримпонг, Милош Керкез и Юго Экитике тоже прекрасные игроки – среди них нет дутых фигур. В этом отношении «Ливерпуль» прекрасно сработал.

Почему «Ливерпуль» рискует? На макроуровне все футболисты прекрасно подходят Арне Слоту и просто очень сильны. На микроуровне тренеру придется адаптировать тактику, тем самым нарушая (или хотя бы преобразуя) чемпионские связи.

Например, Виртц может играть слева, под нападающим или ложную девятку, но в каждой из этих ролей в прошлом сезоне был другой типаж исполнителя. Самая вероятная позиция – десятка. Здесь Виртц предпочитает творить в левой части поля. В прошлом сезоне под нападающим стартовал Доминик Собослаи, который тяготеет к правой стороне, чем сильно помогал Мо Салаху. Значит ли это, что Виртца не встроить в систему? Нет, конечно. Значит ли это, что неизбежны адаптации, в которых изменятся в том числе отлично работавшие механизмы? Определенно. Может ли совокупный эффект быть негативным? На первых порах вполне.

Виртц не единственный новичок с приятной головоломкой для Слота. Фримпонг – топ, но противоположность Тренту в плане набора атакующих инструментов. Тоже потребуется спецадаптация и время на интеграцию. Не забываем, что в прошлом сезоне фундаментом чемпионства стал мощнейший старт (10 побед в первых 12 турах), когда команде помогала сыгранность и отсутствие новичков.

В общем, диапазон возможных сценариев для «Ливерпуля» расширился. Лучшие из них предполагают полное и долгосрочное доминирование. Худшие – утрату чемпионской стабильности.

Еще зафиксируем: рынки положительно отреагировали на закупку. «Ливерпуль» подходит к сезону в статусе первого фаворита. Такого не было ни перед сезоном-2019/20, ни перед дебютной кампанией Слота.

«Арсенал»

Главное отличие от прошлого сезона: появился чистый нападающий – Виктор Дьокереш.

У «Арсенала» не только новый нападающий, но и новый спортивный директор – и вообще много трансферов. Осторожно можно говорить даже о новой парадигме мышления.

Микель Артета окончательно уходит от заветов Пепа по комплектации состава – 18 универсальных футболистов плюс молодежь. Новый ориентир – по два исполнителя на каждую позицию. Плюс подхода – страховка на случай травм. Минус – потенциальное недовольство из-за игрового времени.

В этом контексте самый показательный трансфер – Кристиан Москера из «Валенсии». Согласно инсайду The Athletic, причина прихода перспективного испанского защитника – короткий отрезок прошлого сезона, когда команде пришлось выпускать двух левшей в центре защиты. Теперь будет точечный дублер для Вильяма Салиба. В старой концепции на такие проблемы можно было отреагировать через универсальность Тимбера или Уайта. В новой необходим плюс один игрок.

Сколько кадровых кризисов будет в новом сезоне и сможет ли Артета ротировать так, чтобы избегать их? Заранее не знаем. Москера – хороший символ нового мышления, но, разумеется, далеко не главный трансфер. Кроме него пришли Кепа, Мартин Субименди, Кристиан Нергор, Нони Мадуэке и, конечно же, Виктор Дьокереш.

Под основу – Субименди и Дьокереш. Первый – понятное обновление опорной зоны после ухода Томаса Парти (в перспективе даже апгрейд). Второй – долгожданный чистый нападающий. Швед – один из лучших в мире по рывкам за спину. Точно сделает «Арсенал» опаснее на пространстве. Потянет ли уровень АПЛ без потери качества и покажет ли себя в других сценариях? Потенциал есть, но и вопросов достаточно – подробно прошлись по ним в отдельном тексте .

По предсезонке надо отметить еще две детали. Во-первых, Артета заигрывает с внедрением идей «ПСЖ» в опорную зону – постоянные карусели со сменой позиций. Особенно четко прослеживалось в матче против «Атлетика». После игры Микеля прямо спросили о новинке – он сказал, что наблюдение верное, и добавил, что рассматривает вариант полузащиты без фиксированного опорника при владении, где Райс и Субименди поочередно заполняют нижнюю позицию.

Во-вторых, Макс Доуман – просто вау! 15-летний вундеркинд, который в некоторые отрезки был прямо лучшим в команде в техническом плане. Как правило, действовал с правого фланга со смещениями, но может сыграть и десятку. Настоятельно рекомендуем уже сейчас запомнить имя, в то же время обойдемся без громких ярлыков и сравнений.

«Манчестер Сити»

Главное отличие от прошлого сезона: теперь у «Сити» два Пепа.

Крах «Манчестер Сити» – один из фундаментальных сюжетов прошлого сезона. Травма Родри – удобная точка отсчета и соблазнительное обоснование почти всех проблем, но похоже, что кризис все же был более глубоким.

Возможно, лучший свидетель в пользу этой версии – Пеп Гвардиола. «Современный футбол – это стиль, в котором играют «Борнмут», «Ньюкасл», «Брайтон» и «Ливерпуль». Это современный футбол. И он не такой уж позиционный. В этом стиле необходимо оседлать ритм», – объяснял каталонец.

«Сити» подходит к новой кампании без Родри (минимум на старте), но пытается быть лучше готовым к современным вызовам. Изменения проявились как в трансферной кампании, так и внутри штаба Пепа – вернее уже Пепов. Теперь вместе с Гвардиолой рулить будет экс-помощник Юргена Клопп – Лейндерс.

Вероятно, «Сити» сохранит уверенные 60+ в проценте владения, но стилистические детали могут сильно измениться. В твиттере появилось видео с тренировки, где Лейндерс расставляет акценты: за гол команда получает три очка, за доведенную до удара контратаку – два. Очевидно стремление изменить реакцию игроков на переходные эпизоды – стать опаснее в таких ситуациях и, тем самым, «оседлать ритм», о котором говорил Гвардиола.

Качества игроков подходят под обновленные ориентиры. Подробно закупку разбирали в этом материале . Раян Аит-Нури, Тейани Рейндерс и Райан Шерки обладают прекрасным для своих ролей дриблингом, опасны в быстрых атаках – и могут их связывать.

Следить за новым «Сити» будет необычно и интересно. Тизер мы видели на клубном ЧМ. Против «Юве» выглядело прямо устрашающе. Против «Аль-Хиляля» проявилась хрупкость. Еще сильнее пугают слова Пепа во время турнира: «Посмотрим, что будет дальше. Мы будем отдыхать столько, сколько позволит нам Премьер-лига. Может, в ноябре, декабре или в январе будет катастрофа, мы будем вымотаны, чемпионат мира уничтожит нас. Я не знаю, такое с нами происходит впервые».

Новый «Сити» точно лучше готов к современной АПЛ и игре без Родри. Насколько? Вот тут трудно ответить до начала сезона. Пока лишь фиксируем, что обновление у «горожан» не только кадровое, а идеологические – то есть не просто взяли похожих исполнителей на место постаревших старых, а решили попробовать новый путь.

«Челси»

Главное отличие от прошлого сезона : команда стала намного увереннее в себе и гибче. А еще выиграла клубный ЧМ и вернулась в ЛЧ.

«Все говорили, что мы слишком молоды и недостаточно хороши. К сожалению для критиков, они все оказались не правы. Как вы там там говорите на английском с использованием слова на F? Они все могут идти #####», – зафиксировал после попадания в зону ЛЧ Энцо Мареска.

После этого команда получила еще одну инъекцию уверенности в себе, разгромив «ПСЖ» в финале КЧМ. Практически весь турнир Энцо Мареска экспериментировал – несколько раз прямо говорил, что использует турнир под развитие идей для АПЛ-2025/26. Что ж, тизер от итальянского режиссера нас заинтриговал.

Вот главные новинки:

● Больше вариантов атаки, включая ложную девятку. Лиам Делап – свежая альтернатива Николасу Джексону, который может покинуть команду, а Жоау Педро по типажу открываний ближе к образу ложного форварда. Оба вполне понятным образом встраиваются в систему «Челси».

● Теперь у Марески намного больше комбинаций в центральной зоне – Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Ромео Лавия, Андрей Сантос, Дариу Эссугу и даже Рис Джеймс. Почти все разные по набору качеств. Итальянец может собрать тактический конструктор под любого соперника.

● Коул Палмер теперь может стартовать справа. Такой была его позиция при Маурисио Почеттино. У Марески почти всегда были четкие вингеры, поэтому мозг команды в атаке сдвинулся в центр. На КЧМ тренер отработал вариант, где Палмер возвращается на правый фланг, но действует тонко и со смещениями. Теперь есть возможность переключаться.

● Если уходить совсем в детали, то у «Челси» стало больше вариантов розыгрыша. В первый сезон Мареска категорически настаивал на построении через формулу 3+2 (три защитника и два игрока в опорной). Теперь есть более радикальный 3+1 с тремя десятками выше – вполне себе оружие против автобусов.

Подробнее про эксперименты мы уже рассказывали тут .

То есть в первый год Энцо построил фундамент, а теперь делает (или уже сделал?) команду вариативнее в деталях и конкретных зонах. Еще один важный бонус – трофейная уверенность. Празднования триумфов в Лиге Конференций и на КЧМ дали игрокам дополнительный эмоциональный заряд.

Об этом прямо говорил Ливай Колуилл: «Вся раздевалка на одной волне. Теперь у нас элитный менталитет. Мы понимаем, что должны делать. АПЛ возобновится в течении месяца. И мы предвкушаем это».

Увы, Колуилл вскоре серьезно травмировался – не отменяет его слов про атмосферу, но напоминает об обратной стороне длинного сезона. Физически «Челси» будет очень трудно ровно пройти всю дистанцию, несмотря на вполне себе чемпионский потенциал. Возможно, именно в этом сезоне потенциал так и останется потенциалом, но следить точно будет интересно.

«Манчестер Юнайтед»

Главное отличие от прошлого сезона: у Аморима было в распоряжении лето, а «МЮ» больше не играет по четвергам.

Когда в мае «Юнайтед» проиграл финал ЛЕ и остался без Европы, это казалось концом света.

Но вот середина августа. «МЮ» выложил больше 200 миллионов на трио из Матеуса Куньи, Бриана Мбемо и Беньямина Шешко. В этом и прелесть нового сезона (все всегда сначала), и привилегия быть среди самых прибыльных клубов мира .

Это первый за 11 лет сезон «Юнайтед» без еврокубков – последним таким был 2014/15. Редкая ситуация, которая несет для Аморима и плюсы, и минусы:

● Недельный цикл на подготовку к матчам – роскошь для тренеров. Португалец приехал в Манчестер в ноябре, когда собранная не им команда отыграла уже 11 туров. И вскоре сполна прочувствовал безжалостность английского зимнего расписания. А также трудности, которые доставляют лигоевропейские четверги.

Теперь у Рубена будет заметно больше времени на отладку любимых 3-4-3 и встраивание атакующих новичков. А игроки должны быть элементарно свежее. Это уже немало, чтобы больше не возвращаться в состояние, которое Аморим описал так:

«По правде говоря, я [переживал] не возвращаясь домой после игр, а уезжая на матчи, потому что иногда чувствовал, что мы будем страдать. Я заранее предвидел все проблемы, с которыми мы сталкивались во время игр. Это было труднее всего. Приезжать на матчи, зная, что мы не будем конкурентоспособны».

● Силы бренда «Манчестер Юнайтед» хватает, чтобы отодвигать на рынке «Ньюкасл» (Мбемо, Шешко), но пролет мимо ЛЧ точно не сделал клуб привлекательнее для игроков первого калибра. В других условиях Аморим мог бы получить готового звездного форварда вроде Дьокереша или включиться в борьбу за Исака (мечты-мечты).

В итоге новая надежда «Юнайтед» – 22-летний Шешко из тоже оставшегося без еврокубков «Лейпцига». За словенца пришлось устроить затратный аттракцион. Беньямин обладает умопомрачительными физическими данными , но пока это сырой игрок – «МЮ» вновь начинает проект по развитию таланта. Видимо, закрыв предыдущий – с Расмусом Хейлундом.

В манчестерском лете хватало позитива: Бруну никуда не ухал, в спаррингах особо порадовал скоростью левый фланг, а тренировочная база в Каррингтоне, кажется, выросла на несколько звезд. В то же время вопросов не становится меньше: очень туго идут продажи ненужных игроков, по-прежнему нет идеального варианта в центре поля, Андре Онана из-за травмы совсем не играл в предсезонке. Эти неприятные нюансы указывают, что «МЮ» в роли догоняющих.

«Тоттенхэм»

Главное отличие от прошлого сезона: Дэниэл Леви сменил главного догматика лиги на главного прагматика.

Эндж Постекоглу выиграл Лигу Европы, но через две недели после финала был уволен (шутники иногда заменяют «но» на «поэтому»). Леви посчитал более значимым падение на 17-е место в АПЛ. В значительной степени кризис был связан с аномальной эпидемией травм, но стилистическое упрямство Постекоглу тоже внесло вклад.

Леви не просто отреагировал на проблему, а буквально взялся излечить команду от догматичности. Лекарство – тренер Томас Франк из «Брентфорда».

Эндж иногда даже доходил до использования религиозных метафор, обосновывая веру в любимый стиль. Томас – его антипод. Франк – в хорошем смысле гибкий адаптивный тренер, способный выстраивать игру и с тройкой, и с четверкой, и с Айвеном Тоуни, и с ложной девяткой. Символом упрямства Энджа стали слова про стандарты, над которыми он не будет работать. Франк – часть проекта, в котором стандартам уделяется максимальное внимание. В их число тренер включает розыгрыш с центра поля в начале тайма – помните серию быстрых голов в начале прошлого сезона?

Конечно, Франк – намного больше, чем анти-Постекоглу. Прекрасный тренер, который из года в год делал качественную работу в «Брентфорде» и заслужил повышение. Но ракурс противопоставления важен именно с оптики Леви – босс «Тоттенхэма» явно устал от подхода Энджа.

Важным катализатором выбора в пользу Франка стал Йохан Ланге. В ноябре 2023-го его назначили спортивным директором клуба. Фокус трансферной политики на игроках до 23 лет – его инициатива (Арчи Грэй, Лукас Бергвалль, Вильзон Одобер). Ланге знает Франка по сотрудничеству в датском «Люнгбю». Между ними сохранилась отличная химия. Работая в «Вилле», Ланге продвигал кандидатуру Томаса при поиске замены Стивену Джеррарду, но тогда договорились с Унаем Эмери.

По большинству направлений мы увидим совсем новую команду. Например, в расписании предсезонки, которое в соцсети выложил Дестини Удоджи, красовалась строка «пробы на исполнителя дальних аутов». В прошлом сезоне «шпоры» были в нижней четверке по пропорции дальних аутов. «Брентфорд» Франка был лидером.

Из-за гибкости Франка трудно предсказать все детали. Весьма вероятно, что команда будет разной не только относительно времен Постекоглу, но и от матча к матчу. Больше интригуют аспекты, который Томас ломать не собирается. Во время предсезонки Франк содержательно рассуждал на эту тему:

«Постекоглу оставил мне несколько хороших вещей. Команда очень смелая. Он научил ребят играть и тренироваться в режиме высокой интенсивности. Это хороший фундамент.

Я сильно верю в стандарты. Считаю их критически значимыми. Со стороны казалось, что им не придавалось такого значения ранее. У нас с Энджем разные взгляды. Например, я считаю, что в стадии обороны команда должна быть более сбалансированной при защите штрафной и в середине, а вот в высоком прессинге «Тоттенхэм» был очень хорош в прошлом году».

И без того интригующий сюжет дополняют содержательные трансферы. Хайп лета – покупка готового к повышению технаря Мохаммеда Кудуса. Недооцененный сюжет лета – приход Жоау Пальиньи под роль Нергора. Драма лета – прощание с легендарным Соном .

Трагедия лета – кресты Джеймса Мэддисона. Франк уже публично признал, что нужна замена – правда не уточнил: речь про похожего игрока или просто про плюс одного в атаку, а дальше зарешает тактическая гибкость. В первом сценарии ждем активизации интереса «Тоттенхэма» к Эберечи Эзе. Во втором случае надежду дарит потенциальный приход Савиньо из «Манчестер Сити».

Финансовый фэйр-плей (PSR) подрезает крылья «Ньюкаслу» и «Астон Вилле»

«Ньюкасл» и «Астон Вилла» – главная и по сути единственная угроза для традиционной топ-6 в последние годы. У обеих команд есть попадания в ЛЧ – то, чего за последние 10 лет смог добиться только «Лестер». В обоих случаях сохраняется ставка на долгосрочный проект, главным лицом которого выступает тренер. По продолжительности работы с нынешними клубами Хау и Эмери уже в топ-5 АПЛ. Даже мелкие споры внутри решаются в их пользу. Последний пример – победа Хау в противостоянии со спортивным директором Полом Митчеллом и приход тренера по стандартам из «Мидтьюлланда» – позиция, которую формально занимал ассистент Джейсон Тиндолл.

Ключевое опасение связано с тем, смогут ли оба проекта сделать следующий шаг? Не достигли ли оба потолка? Развитие сдерживают финансовые проблемы и конкретно PSR – правила прибыльности и финансовой устойчивости (местный аналог финансового фэйр-плей), которые во многом защищают топ-клубы. На днях об этом вновь рассуждал Хау: «Мы слишком зависимы от PSR. Вынуждены постоянно держать это в голове. Это ограничивает нас и наши возможности. Возможно, влияет на решения игроков, которых мы рассматриваем для покупки. Я никогда не жалел, что решился на переезд, но у потенциальных новичков, возможно, другое мнение. Финансы точно играют в этом роль».

Если интерпретировать слова Хау, PSR мешает скорее при личных переговорах с игроками и обсуждении зарплат. Сага с Александером Исаком подтверждает догадку – шведу какое-то время назад отказали в повышении. Неразбериха на руководящих должностях и узкий кругозор (почти все упущенные цели были из АПЛ) лишь усугубляют ситуацию.

К чему все может привести? Худший сценарий – повторение позапрошлого сезона, когда «Ньюкасл» не справился с игрой на два турнира, завалил кампанию в АПЛ и, как следствие, лишился еврокубков и важного для развития дохода. Вероятно, Хау применит более гибкий подход, чем в прошлый раз (теперь прессинг сочетается с низким блоком в схеме 5-4-1), но разрыв между основой и запасом по-прежнему слишком большой. На некоторых позициях (как сейчас с нападающими) нет вообще никого.

Проблема «Астон Виллы» в другой плоскости. Прошлым летом из-за несоответствия PSR клубу пришлось продать Дугласа Луиса – одного из капитанов и ведущего полузащитника. В этот раз тоже рассматривали большую продажу, но выкрутились и повторили уловку «Челси» с продажей женской команды (по сути – самим себе). Благодаря этому избежали штрафа и потенциального вычета очков. При этом есть трудности с соответствием правилам УЕФА из-за раздутого фонда зарплат. Именно это ограничивает «Астон Виллу» сейчас – за лето клуб сделал только один большой трансфер.

С точки зрения глубины скамейки у Эмери все не так страшно, как у Хау, но постепенно надвигается другая беда – команда с каждым годом стареет. В десятке самых задействованных игроков прошлого сезона только двое – младше 27 лет. Не факт, что это сыграет против «Виллы» уже сейчас, но опыт «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» подсказывает, что команды могут резко повалиться, если пустить это на самотек.

Средний класс («Борнмут», «Брентфорд») – жертвы своего успеха?

Объясняя в прошлом сезоне причины спада «Ман Сити», Пеп отмечал: «Нужно признать, что у нас проблемы, и это нормально. Еще никогда мне не было так трудно побеждать в каждой игре. Ситуация изменилась. Средний класс вышел на новый уровень. Топ-клубы были в АПЛ всегда, но теперь к ним добавился следующий тип – команды вроде «Фулхэма», «Борнмута», «Брентфорда». Они невероятно прибавили».

Главный вопрос: сможет ли средний класс выжить и не стать жертвой своего успеха? Пока перспективы не радуют:

● «Борнмут». Удержали Андони Ираолу – главного творца последних успехов – но при этом распродали почти всю защиту. Ираола сделал из нее бренд благодаря прессингу. Топ-клубы клюнули и разобрали всех, кого могли. Показательно, что в покупателях были «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «ПСЖ» и «Арсенал» (если учитывать Кепу). Кого-то «Борнмут» уже заменил на рынке, кого-то – через внутренние резервы, но не факт, что удастся выстроить такую же химию, как в прошлом сезоне;

● «Брентфорд». Несмотря на скромный ресурс, не боролись за выживание в АПЛ. Успех, которого во многом добились благодаря Томасу Франку. Этим летом Франка потеряли. Вслед за ним ушел штаб и куча лидеров команды – Марк Флеккен (основной вратарь), Кристиан Нергор (капитан) и Бриан Мбемо (лучший бомбардир). Не стали паниковать и искать варианты на рынке, а вновь доверились человеку внутри системы. Благодаря этому шанс когда-то получил сам Франк. Теперь очередь дошла до Кита Эндрюса – тренера по стандартам с широкими полномочиями, который теперь становится главным. Вера в процесс подкупает, но масштаб перестройки все равно слишком суров.

● «Фулхэм». Здесь остался и главный тренер, и лидеры. При этом по тратам – уверенное последнее место в АПЛ с показателем в 500 тысяч фунтов. В этом видится прямая связь. Два года подряд «Фулхэм» продавал главную звезду, а затем здорово инвестировал вырученные деньги в состав. Благодаря Марку Силве прибавляли на поле – каждый год рос и процент владения, и показатель ожидаемых очков. То есть команда становилась и симпатичнее, и сильнее. В этот раз никого не продали, а в клубе не оказалось денег из-за возведения центральной трибуны «Крэйвен Коттедж» (обошлась в 350 млн фунтов). На горизонте если не спад, то уж точно стагнация.

● «Кристал Пэлас». Команда, которая за последние три месяца взяла два трофея – на два больше, чем за всю 120-летнюю историю. Обидно из-за истории с еврокубками , но главная проблема – постепенно нарастающее недовольство Оливера Гласнера. Еще до слухов об уходе Марка Гехи и Эберечи Эзе говорил, что хочет сделать с «Пэлас» следующий шаг, а добиться этого можно только с помощью трансферов. Мрачные перспективы, учитывая вклад Гласнера в трофеи и постоянный интерес к нему из Бундеслиги.

Новички Премьер-лиги снова обречены?

Тренд последних лет в АПЛ – безнадежный вылет команд, поднимающихся из Чемпионшипа. Чтобы замаскировать растущую пропасть, клубы вынуждены заранее строить стратегию выживания. В каких-то клубах она касается селекции, в каких-то – игрового стиля, в каких-то – и того, и другого.

«Бернли» озаботился этим сразу после вылета из АПЛ с Венсаном Компани. Результат – прагматичная манера Скотта Паркера, которая принесла кучу оборонительных рекордов в Чемпионшипе. Намерение исходило не только от клуба, но и от самого тренера с неудачным опытом в АПЛ. Ключевой вопрос – не разрушит ли идею уход вратаря Джеймса Траффорда и защитника Си-Джея Игана-Райли? В первом случае речь про гения предотвращенных голов, во втором – про важное звено обороны.

Похожими вопросами, но уже после подъема задался «Лидс». Ходили слухи, что клуб может расстаться с Даниэлем Фарке – тренером, который выиграл Чемпионшип, но до этого регулярно проваливался в АПЛ из-за наивной манеры. В итоге Фарке сохранили, но с условием, что команда эволюционирует в стилистическом плане. The Athletic сообщал, что в первую очередь сделают ставку на физическую мощь и стандарты – в клубе посчитали, что это дает наилучшие шансы на выживание. Под это дело уже пригласили кучу оборонительных игроков с ростом за 185 см. Главный вопрос – сможет ли измениться сам Фарке? А если нет, как скоро придется вызванивать Шона Дайча?

Задача перед «Сандерлендом» выглядит еще более трудной. По уровню сложности напоминает случай «Ипсвича» и «Лутона» – команд, которые годами не заглядывали в АПЛ. Шутка ли: в составе «Сандерленда» из Чемпионшипа было всего 2 человека с опытом игры в Премьер-лиге. Чтобы сократить пропасть, клуб выбрал путь трат. Согласно исследованию The Athletic, это не гарантирует выживание, но хотя бы увеличивает шансы остаться. «Сандерленд» ставит на молодых талантов, которых в случае вылета можно перепродать. Исключение – покупка Гранита Джаки. Швейцарец должен поделиться опытом и стать проводником идей Режиса Ле Бри – тренера, у которого всего несколько лет самостоятельной карьеры.

Многое в судьбе новичков зависит от того, найдутся ли среди старожилов клубы, которых можно потопить. В последние годы по грани шли «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Их многое объединяет – от финансовых проблем до тренерских встрясок, которые не оставляют шансов на хоть сколько-нибудь долгосрочный проект.

«Эвертон» был готов вырваться из этого порочного круга (подталкивает новый стадион и смена владельцев), но Дэвид Мойес все лето жаловался на недостаток новичков. В какой-то момент в составе набиралось лишь 15 игроков без учета академии. Ситуация улучшилась в последние дни, но все еще далека от идеала. Вписывать новичков Мойесу придется по ходу дела.

У «Вулвз» другие дела. Летом команду покинули лидеры – Раян Аит-Нури и Матеус Кунья. В совокупности – это больше половины голов «Вулверхэмптона» в прошлом сезоне (55,5%). Не самое приятное испытание для Витора Перейры, но португалец может сослаться на отрезок прошлого сезона, когда команда справилась с потерей Куньи, одержав четыре победы подряд. Новички тоже должны помочь. Особенно выделяется левый защитник Давид Меллер Вольф – с такой фамилией точно не должно быть проблем с адаптацией.

Наконец, последним претендентом видится «Вест Хэм» – один из пяти клубов, которым Opta дает больше 20% на вылет. Вероятно, главная причина – депрессивный отрезок при Грэме Поттере. С ним по многим атакующим метрикам шли рядом с тройкой худших. Уход Кудуса в «Тоттенхэм» не добавляет настроения. Единственный источник оптимизма – конец саги с Лукасом Пакета, с которого наконец-то сняли все обвинения. По слухам, именно разбирательства повлияли на форму бразильца в прошлом сезоне.

Как на сезоне скажутся еврокубки? Там аж 9 клубов

Мы на пороге уникальной кампании – почти половина АПЛ сыграет в еврокубках. Шесть клубов представлено в Лиге чемпионов, еще два – в Лиге Европы, один – в Лиге Конференций. К чему это приведет, никто не знает, но можно поупражняться в предположениях. Вот некоторые из них:

● Очевидное преимущество получают команды, которые не участвуют в еврокубках и могут выстроить полноценный тренировочный процесс. Первым на ум приходит «Манчестер Юнайтед» с Рубеном Аморимом. Португалец даже в прошлом сезоне отмечал, насколько преображается команда, когда у нее есть неделя на подготовку к игре. Ориентиром может стать «Челси» первого сезона Антонио Конте. Совпадения имеются даже на уровне схем. Едва ли «МЮ» дойдет до чемпионства, но съесть столько же позиций («Челси» поднялся с 10-го места на 1-е) точно способны. Кроме «Челси» Конте есть пример «Ливерпуля» Брендана Роджерса – еще одного топ-клуба, который взлетал без еврокубков (плюс 23 очка);

● Потенциальная просадка «Ноттингем Форест» – главного открытия прошлого сезона. Сыгранность была одной из сильнейших сторон команды Нуну. Португалец задействовал всего 23 игрока – меньше всех в АПЛ. Больше 10 выходов в старте получили только 13 человек. Сейчас сыгранность под ударом. Концовка прошлого сезона (отрезок, когда начали вылетать лидеры и требовалась подмена) рисует не очень приятные перспективы;

● Шанс для новичков? Могут воспользоваться спадом команд, которые не приучены к еврокубкам или не имеют подходящей базы в виде двух равноценных составов. Два года назад от этого пострадали «Ньюкасл» (минус 11 очков по сравнению с сезоном-2022/23) и «Брайтон» (минус 14). В этот раз в похожих условиях «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». Их очки (опять же – в случае спада) распределятся по лиге. Вполне возможно, что часть отойдет новичкам.

В АПЛ внезапно начали тратить на нападающих

В исследовании The Athletic про архитектуру трансферов АПЛ было показано, насколько эволюционировал подход с момента основания лиги. На графике видно , что клубы начали больше тратить на крайних защитников (привет Гари Невиллу, которым раньше никто не хотел стать) и атакующих игроков. При этом с начала 2000-х наблюдается явное снижение спроса на центрфорвардов.

Падение началось задолго до приезда в Англию Пепа Гвардиолы, но распространение его идей с ложной девяткой, вероятно, ускорило процесс.

Это лето можно считать поворотным моментом – нападающие снова в цене. Transfermarkt разбивает игроков только на четыре категории – вратари, защитники, полузащитники, форварды – но об этой тенденции свидетельствуют даже их незамысловатые отчеты. На долю нападающих этим летом пришлось 49% расходов – резкое отклонение от любого из недавних сезонов.

Следствие внезапного спроса – рост стоимости игроков. Средний чек на нападающего этим летом превысил 12 млн евро – на 5 млн больше, чем в прошлом году. Важный вопрос: почему форварды пользуются таким спросом именно сейчас?

● Вероятно, в какой-то мере повлиял эффект домино. Клубы с верхушки пищевой цепи закупают нападающих из клубов с ресурсом поменьше. Тем, следовательно, приходится менять ушедших и тоже выходить на рынок, где все знают, что они при деньгах. Логично, что главные трансферные саги лета с забастовками (Александер Исак и Йоанн Висса) связаны с командами, которые в прошлом сезоне финишировали на 1-м, 5-м, и 10-м местах.

● Еще одно объяснение – клубы расписываются в трансферных провалах и вынуждены платить двойную цену за ошибки. Под раздачу попадают нападающие, которые были привлекательны благодаря пользе в разных аспектах, но по разным причинам не обеспечили стабильность и голы. Их либо продают (случай Дарвина Нуньеса), либо выживают из клуба (случай Николаса Джексон и Расмуса Хейлунда), либо даже не продлевают (Доминик Калверт-Льюин).

● Тактический след – тренд АПЛ на контратаки. Даже топ-клубы, которым чаще остальных приходится взламывать автобус, закупаются нападающими с умением наказывать на пространстве. Главный контратакующий проект прошлого европейского сезона «Айнтрахт» поставил в Англию сразу двух нападающих: зимой – Омара Мармуша, летом – Уго Экитике. Переходы Лиама Дэлапа в «Челси», Виктора Дьокереша в «Арсенал» из той же серии. Оба блистали в прошлом сезоне на пространстве.

