Сезон-2025/26 в АПЛ открыли «Ливерпуль» и «Борнмут» на «Энфилде». Прошло всего 15 минут со старта новой кампании, а у нас уже есть судейский скандал, в главной роли – любимый всеми Энтони Тэйлор.

Юго Экитике убегал в перспективную атаку, почти вышел один на один, но на его пути оказался Маркос Сенеси. Защитник «Борнмута» рукой вынес мяч из-под носа француза.

Еще один повтор:

Тэйлор и VAR в этом эпизоде нарушений не увидели, игра продолжилась, а Слот был в бешенстве.

Экитике свой гол забил на 37-й минуте, попутно обыграв Сенеси, который в этот раз убрал руки за спину.

Было ли нарушение, как считаете?