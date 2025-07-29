«Ман Сити» купил Траффорда у «Бернли» за 27 млн фунтов. Контракт с вратарем – на 5 лет

«Манчестер Сити» подписал Джеймса Траффорда.

«Горожане» объявили о трансфере вратаря «Бернли ». Стороны заключили контракт до 2030 года.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 27 миллионов фунтов.

Траффорд – воспитанник «Манчестер Сити », он находился в системе клуба с 2015 по 2023 год.

В прошлом сезоне Чемпионшипа голкипер провел 45 матчей и пропустил 16 голов. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Фото: mancity.com

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