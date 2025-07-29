«Ман Сити» купил Траффорда у «Бернли» за 27 млн фунтов. Контракт с вратарем – на 5 лет
«Манчестер Сити» подписал Джеймса Траффорда.
«Горожане» объявили о трансфере вратаря «Бернли». Стороны заключили контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 27 миллионов фунтов.
Траффорд – воспитанник «Манчестер Сити», он находился в системе клуба с 2015 по 2023 год.
В прошлом сезоне Чемпионшипа голкипер провел 45 матчей и пропустил 16 голов. Его подробная статистика выступлений – здесь.
Фото: mancity.com
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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