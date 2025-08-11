«МЮ» и «Челси» запрашивали информацию по Доннарумме. Клубы АПЛ пока не делали предложений «ПСЖ»

Джанлуиджи Доннарумма заинтересовал «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Ранее стало известно , что «ПСЖ» не внес 26-летнего вратаря сборной Италии в заявку на Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» и подталкивает футболиста к уходу из клуба. Окружение вратаря считает это несправедливым, поэтому Джанлуиджи уйдет этим летом или в 2026 году в качестве свободного агента.

По данным RMC Sport, Доннарумма и его окружение решили, что покинут «ПСЖ » до закрытия трансферного окна только в том случае, если будет найден действительно интересный проект.

«Челси » и «Манчестер Юнайтед » в последние часы интересовались ситуацией вратаря и запрашивали информацию по нему относительно возможной сделки. При этом конкретных предложений от этих клубов АПЛ пока не поступало.