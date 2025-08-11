  • Спортс
  • Уэс Браун: «Доннарумма усилил бы «МЮ», опытный и большой парень, доминирует в воротах. Трансфер голкипера такого уровня – демонстрация серьезных намерений»
Уэс Браун: «Доннарумма усилил бы «МЮ», опытный и большой парень, доминирует в воротах. Трансфер голкипера такого уровня – демонстрация серьезных намерений»

Уэс Браун сравнил Джанлуиджи Доннарумму и Эмилиано Мартинеса.

– Стал бы Доннарумма самым заметным приобретением для «Манчестер Юнайтед» в это позитивное трансферное окно?

– Какой вратарь! Пожалуй, один из лучших в мире. Он опытный и очень большой парень! С таким футболистом в команде все были бы очень довольны.

«МЮ» сделал очень многообещающие трансферы. Каждый болельщик с нетерпением ждет начала сезона. Если вы берете голкипера такого уровня – это демонстрация серьезных намерений.

– 26-летний Доннарумма – лучше как долгосрочный вариант для «Юнайтед», чем 32-летний Мартинес?

– В этом смысле, да, но Мартинес доказал свою состоятельность в Премьер-лиге, это надо признать. Он также многого добился со сборной своей страны.

Доннарумма, учитывая его возраст, уже обладает опытом и доминирует в воротах. Он еще не выступал в АПЛ, но я почти уверен, что он говорил, что хочет играть здесь. Он хочет показать, на что он способен, где угодно.

Вратари – это другая порода. Он демонстрирует страсть и хочет играть за команду Премьер-лиги. Доннарумма усилил бы нашу команду, – сказал бывший защитник «МЮ» Браун.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Goal
