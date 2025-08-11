Друг Доннаруммы о «ПСЖ»: «После всего, что Джанлуиджи сделал, помог выиграть ЛЧ, они даже не заявили его на Суперкубок Европы, в котором клуб никогда не сыграл бы без него»
Друг Джанлуиджи Доннаруммы огорчен отношением «ПСЖ» к вратарю.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» не внес 26-летнего вратаря сборной Италии в заявку на Суперкубок Европы против «Тоттенхэма» и подталкивает футболиста к уходу из клуба. Окружение вратаря считает это несправедливым, поэтому Джанлуиджи уйдет этим летом или в 2026 году в качестве свободного агента.
«После всего, что он сделал, помог клубу выиграть Лигу чемпионов, они даже не заявляют его на турнир (Суперкубок Европы – Спортс’‘), в котором клуб никогда бы не оказался без его помощи...» – заявил один из близких друзей Доннаруммы.
Доннарумма – мимо Суперкубка УЕФА, так решил «ПСЖ». Конфликт
Доннарумма может уйти из «ПСЖ». Не поверите, дело – в деньгах
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32530 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: L’Équipe
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости