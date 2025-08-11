Друг Доннаруммы о «ПСЖ»: «После всего, что Джанлуиджи сделал, помог выиграть ЛЧ, они даже не заявили его на Суперкубок Европы, в котором клуб никогда не сыграл бы без него»

Друг Джанлуиджи Доннаруммы огорчен отношением «ПСЖ» к вратарю.

Ранее стало известно , что «ПСЖ» не внес 26-летнего вратаря сборной Италии в заявку на Суперкубок Европы против «Тоттенхэма » и подталкивает футболиста к уходу из клуба. Окружение вратаря считает это несправедливым, поэтому Джанлуиджи уйдет этим летом или в 2026 году в качестве свободного агента.

«После всего, что он сделал, помог клубу выиграть Лигу чемпионов, они даже не заявляют его на турнир (Суперкубок Европы – Спортс’‘), в котором клуб никогда бы не оказался без его помощи...» – заявил один из близких друзей Доннаруммы.

