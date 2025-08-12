  • Спортс
  • Отец Сафонова об уходе сына из «ПСЖ»: «Ничего об этом не знаю, не получал информацию. Про слухи не разговариваем»
Отец Сафонова об уходе сына из «ПСЖ»: «Ничего об этом не знаю, не получал информацию. Про слухи не разговариваем»

Отец Матвея Сафонова заявил, что не слышал о возможном уходе сына из «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» после покупки вратаря «Лилля» Люки Шевалье может продать голкипера сборной России.

В дебютном сезоне Сафонов выиграл с парижанами четыре трофея, включая Лигу чемпионов. Он провел за клуб 17 матчей (7 – на ноль) после трансфера из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

«Не получал информацию, что Матвей может покинуть «ПСЖ». Ничего об этом не знаю», – сказал для Metaratings.ru Евгений Сафонов.

– Очень много слухов о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ» из-за трансфера Забарного.

– Что значит слухи? Тогда что об этом разговаривать. Про слухи не разговариваем.

– Как вам выступление Матвея в прошлом сезоне?

– Я думаю, вы все, и болельщики, понимаете. То, что я скажу, будет положительным отзывом. Отрицательного не может быть, как бы он ни играл. Поэтому бессмысленно меня, наверное, спрашивать об этом, – цитирует Сафонова-старшего «Спорт-Экспресс».

Сафонов не хочет покидать «ПСЖ». Вратарь отказался от вариантов, предложенных клубом, ему нравится в Париже (L’Equipe)

Кто выиграет Суперкубок Европы?1106 голосов
ПСЖПСЖ
ТоттенхэмТоттенхэм
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoМатвей Сафонов
возможные трансферы
logoСпорт-Экспресс
logoлига 1 Франция
logoПСЖ
