Пономарев о Карпине: «Никакой тренер, ни черта не соображает в футболе. Он не работает, а играет роль. Не каждый хороший футболист может быть тренером»

Владимир Пономарев: Карпин – никакой тренер, ни черта не соображает в футболе.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев высказался относительно профессиональных качеств Валерия Карпина , назвав его «никаким» тренером.

«Я чувствую, что Карпин не работает тренером, а играет роль тренера. Он ни черта не соображает в футболе. Он, конечно, был классный игрок, но не каждый хороший футболист может быть тренером. Исключения бывают редкие, когда классный игрок становится хорошим тренером. А иногда даже абсолютно рядовой игрок становится великолепным специалистом тренерского дела.

А Карпин – никакой тренер. Он выпускает Константина Тюкавина , который играет после сумасшедшей травмы и находится не в форме, на всякий случай – а вдруг он забьет. Вот на что он надеется. Он просто ставит игроков по наитию», – сказал Пономарев.

