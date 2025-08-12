  • Спортс
  • Канчельскис о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» после подписания Забарного: «Это будет позор для великого клуба. У них президент араб – ему какое дело до мнения украинского игрока?»
31

Канчельскис о возможном уходе Сафонова из «ПСЖ» после подписания Забарного: «Это будет позор для великого клуба. У них президент араб – ему какое дело до мнения украинского игрока?»

Андрей Канчельскис возмущен слухами о возможном уходе Матвея Сафонова из «ПСЖ».

Во вторник парижане объявили о переходе украинского защитника Ильи Забарного из «Борнмута» за 67 млн евро. При этом Сафонов, как сообщалось ранее, отказался от предложенных ему вариантов продолжения карьеры в других командах.

«Мы говорим, что политика вне спорта, но она сейчас везде. Зачем французский клуб продает Сафонова? У руководства «ПСЖ» должен быть разум, им нельзя убирать Матвея из-за мнения одного футболиста.

По-моему, президент клуба у парижан (Нассер Аль-Хелайфи – Спортс’‘) – араб, он каким боком связан с политикой? Какая ему разница на мнение украинского футболиста? Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для такого великого клуба! Уже весь спорт превратили в политику – это безобразие», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
