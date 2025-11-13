Станкович еще не попрощался с игроками «Спартака». Серб сделает это позже лично (Metaratings)
Деян Станкович еще не попрощался с игроками «Спартака».
Деян Станкович пока не попрощался с футболистами «Спартака» и не оставлял сообщения в командных чатах, сообщает Metaratings.
Ожидается, что сербский тренер позже лично попрощается с командой.
Во вторник клуб объявил об отставке Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
