Станкович еще не попрощался с игроками «Спартака». Серб сделает это позже лично (Metaratings)

Деян Станкович еще не попрощался с игроками «Спартака».

Деян Станкович пока не попрощался с футболистами «Спартака » и не оставлял сообщения в командных чатах, сообщает Metaratings.

Ожидается, что сербский тренер позже лично попрощается с командой.

Во вторник клуб объявил об отставке Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вадим Романов.