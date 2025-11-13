Сметанин о «Динамо»: «Когда брали Карпина, хотели поднять команду выше – он опустил еще ниже. Ни футбола, ни результатов, ни места в таблице – вообще ничего»

Андрей Сметанин: Карпин опустил «Динамо» еще ниже – ни футбола, ни результатов.

Бывший вратарь «Динамо » Андрей Сметанин раскритиковал игру бело-голубых при главном тренере Валерии Карпине .

«Как мне сейчас «Динамо»? Никак! Ни футбола, ни результатов, ни места в турнирной таблице – вообще ничего.

Когда брали Карпина, хотели поднять команду еще выше, но случилось наоборот. Он опустил «Динамо» еще ниже», – сказал Сметанин.

В настоящий момент бело-голубые занимают 10-е место в РПЛ , набрав 17 очков в 15 матчах. Прошлый сезон московский клуб завершил на пятом месте.