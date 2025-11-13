Поддержавший Палестину Эль-Гази назвал «Майнц» «серийными неудачниками» после победы в суде: «Регулярных поражений на поле недостаточно – клуб получает новые уже в немецких судах»

Анвар Эль-Гази назвал «Майнц» серийными неудачниками.

Анвар Эль-Гази высмеял «Майнц» после того, как суд в Германии отклонил апелляцию клуба на решение о выплате игроку компенсации в 1,7 млн евро за расторжение контракта в конце 2023 года.

Немецкий клуб разорвал соглашение с Эль-Гази, ныне выступающим за катарскую «Аль-Саилию», после высказываний игрока в поддержку Палестины.

«Очередной день, очередное слушание, очередная апелляция – и снова тот же результат: поражение «Майнца». Очевидно, регулярных поражений на футбольном поле совету клуба недостаточно, поэтому они продолжают получать новые поражения уже в немецких судах!

Я благодарен немецким судам за то, что они восстановили справедливость и разобрались в безосновательных и бессмысленных обвинениях клуба.

Хочу сказать одно: заявление серийных неудачников из «Майнца» после их последнего поражения столь же лживое, как и все их поведение и действия в отношении меня. Я никогда не имел и никогда не буду иметь ничего общего с людьми или организациями, которые стремятся заставить замолчать тех, кто выступает за справедливость и человечность. Мои ценности никогда не совпадут с ценностями тех, кто слепо поддерживает тех, кого обвиняют в грубом нарушении международного права и совершении геноцида.

Никто не стоит выше закона. Пусть эта новая победа станет громким и ясным посланием для военных преступников, их пособников и заблуждающихся членов совета «Майнца»: вы не можете и не сможете заставить замолчать голоса палестинцев и тех, кто их поддерживает. Да здравствует Палестина!!!» – написал Эль-Гази в соцсетях.

