У «Леон Сатурна» долги перед игроками и штабом. Клуб платил зарплаты неофициально, премии ни разу не выплатили. Футболисты не верят, что им заплатят до конца ноября (Sport Baza)

У подмосковного «Леон Сатурна» долги перед игроками и тренерским штабом.

У подмосковного футбольного клуба «Леон Сатурн» из Leon Второй лиги Б имеется задолженность перед игроками, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.

Отмечается, что «Сатурн» полсезона выплачивал зарплаты футболистам неофициально. Также сообщается, что в 2023 году клуб сменил название на «Леон Сатурн », чтобы избежать бана из-за долгов, но накопил новые.

Кроме того, у клуба имеется задолженность и перед тренерским штабом. Большая часть зарплаты игроков не была прописана официально и обсуждалась лишь на словах. Премиальные составляли от 10 до 20 тысяч рублей и зависели от побед, но ни разу не были выплачены.

Игрокам пообещали, что долги перед ними клуб закроет до конца ноября. Однако футболисты этому не верят.