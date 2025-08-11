Мостовой про Сафонова: «Вопрос об игровом времени в «ПСЖ» отпадает после покупки Шевалье. И в прошедшем сезоне был мизер»

Александр Мостовой считает, что Матвей Сафонов не будет играть в «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен » купил Люку Шевалье у «Лилля» за 40+15 млн евро. В команде есть еще два вратаря – Джанлуиджи Доннарумма и Арнау Тенас.

«ПСЖ» же не просто так купил Шевалье, поэтому вопрос об игровом времени Сафонова в команде отпадает. При Доннарумме Матвей в прошедшем сезоне получал мизерное количество игрового времени.

Зачем тогда покупать Шевалье, если есть Сафонов? Конечно же, француз будет номером один, а Матвею нужно будет тренироваться, смотреть и терпеть», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Кана», «Страсбура» и сборной России Мостовой.

