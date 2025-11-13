Горбачик назвал «черным шимпанзе» камерунца Интсоена из «Сморгони» – форварда «Витебска» дисквалифицировали на 10 матчей за расизм. Клуб лишили трех очков в лиге Беларуси

В Беларуси футболиста дисквалифицировали на 10 матчей за расизм в адрес соперника.

Форварда «Витебска» Валерия Горбачика дисквалифицировали на 10 матчей за расистское оскорбление игрока «Сморгони».

Горбачик был удален во втором тайме матча между «Витебском» и «Сморгонью» (2:0) в 27-м туре чемпионата Беларуси за оскорбительные высказывания в адрес защитника Кристиана Интсоена. После матча камерунец утверждал, что Горбачик назвал его «черным шимпанзе». Впоследствии нападающий «Витебска» приехал на базу «Сморгони», чтобы извиниться перед Интсоеном, сообщает SmartPress.

На заседании КДК и по этическим вопросам было принято решение дисквалифицировать Горбачика на 10 матчей по статье 73 «Расизм и дискриминация», а также оштрафовать футболиста на 50 базовых величин (2100 белорусских рублей). С «Витебска» по итогам инцидента сняли три очка в чемпионате Беларуси.

«Ассоциация «Белорусская федерация футбола», в свете решения Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ, принятого по факту проявления поведения, публично унижающего либо оскорбляющего достоинство человека в связи с его расовой принадлежностью, подчеркивает, что решительно порицает любые формы дискриминации и нетерпимости в футболе.

Борьба с расизмом является одним из ключевых приоритетов АБФФ и осуществляется в полном соответствии с требованиями и рекомендациями ФИФА и УЕФА. Мы стремимся предпринять все необходимые меры для искоренения подобных проявлений, обеспечивая равный и справедливый подход ко всем клубам, вне зависимости от их статуса или уровня соревнований.

АБФФ напоминает, что клубы, игроки, тренеры и другие официальные лица обязаны строго соблюдать нормы регламентирующих документов Ассоциации, включая положения Дисциплинарного кодекса, Кодекса поведения по спортивной честности и Положения по этическим вопросам. Эти нормы направлены на сохранение спортивной целостности, уважения и единства во благо развития белорусского футбола.

Мы убеждены, что совместными усилиями футбольного сообщества удастся искоренить любые проявления дискриминации и укрепить ценности честной игры, уважения и равенства – фундаментальные основы мирового футбола!» – говорится в заявлении АБФФ.