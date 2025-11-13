  • Спортс
  • Депутат Журова о призывах отстранить Израиль: «Тогда распишемся, что спорт – политическая арена. Он превратится в мероприятие для избранных, другим не разрешат по надуманным причинам»
42

Депутат Журова о призывах отстранить Израиль: «Тогда распишемся, что спорт – политическая арена. Он превратится в мероприятие для избранных, другим не разрешат по надуманным причинам»

Светлана Журова: Израиль не нужно отстранять, спорт – не политическая арена.

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась против призыва футболистов отстранить Израиль от международных соревнований.

Ранее стало известно, что организация Athletes for Peace («Спортсмены за мир»), в которую входят более 70 профессиональных спортсменов, направила письмо президенту УЕФА Александеру Чеферину с призывом отстранить Израиль от международных турниров. 

«Я не поддерживаю такие призывы. Израиль не нужно отстранять от соревнований, никого не нужно. Но когда отстранили российских спортсменов, появился повод для манипуляций, повод требовать дисквалифицировать и другие страны. Поэтому сейчас набросились на Израиль.

Если сейчас возьмутся за Израиль в спорте, давайте тогда распишемся, что спорт – это политическая арена. Либо это не так, тогда спорт превращается мероприятие для избранных, одни могут выступать, другим не разрешено по каким-то надуманным причинам. В первую очередь нужно вернуться к первоначальным идеалам, что спорт вне политики, и вернуть российских спортсменов на соревнования. И не трогать Израиль, естественно», – сказала Журова.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
Политика
logoсборная Израиля по футболу
logoУЕФА
logoСветлана Журова
logoвысшая лига Израиль
logoСборная России по футболу
Государственная дума
logoпремьер-лига Россия
