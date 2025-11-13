  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тарасов о Станковиче: «Его убрали, когда «Спартак» одержал 4 победы в 5 матчах – странный момент. Мне нравилось, что Деяну точно не была безразлична каждая игра»
12

Тарасов о Станковиче: «Его убрали, когда «Спартак» одержал 4 победы в 5 матчах – странный момент. Мне нравилось, что Деяну точно не была безразлична каждая игра»

Дмитрий Тарасов: странно, что Станковича убрали после 4 побед в 5 матчах.

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Мне нравилось, что ему точно не была безразлична каждая игра. Его эмоции говорили о том, что человек не любит проигрывать. Но мы не знаем, какие у него были взаимоотношения с игроками и руководством, как Деян строил тренировочный процесс. Может, там были какие-то разногласия.

Много факторов и причин, по которым его убрали. У него до этого был старт, где они много проигрывали и по факту там напрашивалось увольнение, но оставили. А сейчас, когда команда одержала 4 победы в 5 матчах, Станковича убирают. Странный момент. Значит заранее все обсудили, договорились и приняли такое решение», – сказал Тарасов.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33405 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Тарасов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Черышев о «Спартаке»: «Нужно забыть про стеночки и забегания, не будет больше такого футбола. Сколько тренеров за 5 лет сменилось в клубе? Это нормально?»
вчера, 12:21
Овчинников о «Спартаке»: «Поменять тренера мало – нужно и руководство. Всех в путешествие – опыта футбольного набираться. Что за руководители довели команду до такого состояния?»
12 ноября, 18:05
«Сейчас в «Спартаке» даже Анчелотти не сделает чего-то выдающегося. Нужен Карпин – харизматичный, не потеряет раздевалку. Дайте ему карт-бланш». Боец Махно о тренере для красно-белых
12 ноября, 14:34
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Япония сыграет с Ганой
27 минут назад
Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости
сегодня, 04:10
Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»
сегодня, 03:56
Куртукова об исполнении гимна на матче Россия – Перу: «Был мандраж, тряслись руки на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». В «Лужниках» такого не было»
сегодня, 03:42
Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»
сегодня, 03:13
Соболев о жизни в Томске при зарплате 13 тысяч: «Не сказал бы, что тяжело. Жили год на свадебные 80 тысяч. Еще родители чуть помогали»
сегодня, 02:52
Рубен Невеш о 0:2 с Ирландией: «Португалии тяжело играть против команд с низким блоком. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на ЧМ»
сегодня, 02:20
Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно. Не устраивает его работа как тренера, он не даст результат»
вчера, 23:00
Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами
вчера, 22:59
Мбаппе о 400 голах за карьеру: «Людей это не впечатляет, надо еще 400. 1000 голов Роналду – это нереально, но надо стремиться к нереальному, у нас только одна карьера»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Квалификация ЧМ-2026. Германия в гостях у Люксембурга, Нидерланды против Польши, Хорватия примет Фареры
10 минут назад
Директор «Факела»: «Воронеж — самый футбольный город страны. Надеюсь, бюджет на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны»
45 минут назад
Анчелотти считает, что Алонсо преуспеет с «Реалом»: «Вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся»
сегодня, 04:39
Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»
сегодня, 04:22
Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»
сегодня, 03:27
Дешам о Мбаппе: «Франция всегда будет сильнее, если он в составе. Килиан не только отличный игрок, но и умеет сплотить всех»
сегодня, 02:37
Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»
сегодня, 02:03
Тренер Ирландии о 2:0 с Португалией: «Решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством невозможно перекрыть все зоны»
сегодня, 01:47
Тухель о 2:0 с Сербией: «Первый тайм очень понравился, но после перерыва прессинг удавался Англии уже не так хорошо»
сегодня, 01:33
Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
сегодня, 01:19