Тарасов о Станковиче: «Его убрали, когда «Спартак» одержал 4 победы в 5 матчах – странный момент. Мне нравилось, что Деяну точно не была безразлична каждая игра»
Дмитрий Тарасов: странно, что Станковича убрали после 4 побед в 5 матчах.
Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
«Мне нравилось, что ему точно не была безразлична каждая игра. Его эмоции говорили о том, что человек не любит проигрывать. Но мы не знаем, какие у него были взаимоотношения с игроками и руководством, как Деян строил тренировочный процесс. Может, там были какие-то разногласия.
Много факторов и причин, по которым его убрали. У него до этого был старт, где они много проигрывали и по факту там напрашивалось увольнение, но оставили. А сейчас, когда команда одержала 4 победы в 5 матчах, Станковича убирают. Странный момент. Значит заранее все обсудили, договорились и приняли такое решение», – сказал Тарасов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
