РФС за заряд про «Спартак» «Я никогда не устану повторять» отстранил игрока молодежки ЦСКА Бондаренко на 1 матч и оштрафовал клуб на 50 тысяч рублей

КДК РФС отстранил игрока ЦСКА Бондаренко на 1 матч за кричалку про «Спартак».

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника молодежной команды ЦСКА Алексея Бондаренко на одну игру Молодежной футбольной лиги и оштрафовал его на 10 тысяч рублей за кричалку в адрес «Спартака».

Напомним, Бондаренко проскандировал кричалку в адрес красно-белых после матча команд в Молодежной футбольной лиге (3:2). Футболист подошел к сектору болельщиков ЦСКА после игры, взял громкоговоритель, который ему передали с трибун, и произнес : «Я никогда не устану повторять». Фанаты ЦСКА подхватили слова кричалки: «##### «Спартак », #####».

«Игрок ЦСКА после матча начал произносить одну из известных кричалок, что могло быть провокацией для болельщиков команды гостей, поскольку болельщики «Спартака» находились на трибуне. Бондаренко лично принял участие в заседании. Установили все обстоятельства данного дела. Приняли во внимание, что Бондаренко у нас на заседании не первый раз.

С учетом всех обстоятельств [принято решение] за провокационные действия дисквалифицировать Бондаренко на один матч МФЛ и оштрафовать на 10 тысяч рублей. И футбольный клуб ЦСКА оштрафовать на 50 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Игроки молодежки «Спартака» за кричалку «Мы сегодня ###### коней» после победы над ЦСКА оштрафованы на 300 тысяч рублей суммарно, клуб – на 50 тысяч

3 игрока молодежки ЦСКА скандировали «##### «Спартак», #####» с фанатами после победы в дерби. Их дисквалифицировали на 2 матча МФЛ