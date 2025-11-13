Соболев о прозвище и намеренных нырках: «Дельфин» и «дельфин», мне без разницы. Хоть «кит»! Любой форвард так делает»

Александр Соболев признался, что симулировал во время падений в матчах.

Александр Соболев высказался о своем отношении к прозвищу «дельфин» и намеренным падениям.

– История с прозвищем «дельфин». Ты ее сам активно обыгрываешь. По-честному, как ты все это воспринял, когда это только появилось? Помнишь, кто первый назвал тебя так?

– Думаю, болельщики [первые], наверное. Все просто: когда играл в Самаре – много фолили на мне. Все говорили: «Вау, супер, классный нападающий! [На нем] много фолят». Потом перешел в «Спартак », и все было так же.

Но, видимо, болельщики других команд начали: «Дельфин, дельфин!» Ну… «Дельфин и» «дельфин». Вообще без разницы. Хоть «кит»!

– А тебя кто-то так называл в команде?

– Да особо нет. Ну, бывает что-нибудь.

– Когда нырнешь?

– Ну да.

– А бывало, что ты специально падал, чтобы заработать пенальти?

– 100%. Думаю, так любой [нападающий] делает, – сказал Александр Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым .

