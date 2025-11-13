  • Спортс
  • Соболев о прозвище и намеренных нырках: «Дельфин» и «дельфин», мне без разницы. Хоть «кит»! Любой форвард так делает»
42

Соболев о прозвище и намеренных нырках: «Дельфин» и «дельфин», мне без разницы. Хоть «кит»! Любой форвард так делает»

Александр Соболев признался, что симулировал во время падений в матчах.

Александр Соболев высказался о своем отношении к прозвищу «дельфин» и намеренным падениям. 

– История с прозвищем «дельфин». Ты ее сам активно обыгрываешь. По-честному, как ты все это воспринял, когда это только появилось? Помнишь, кто первый назвал тебя так?

– Думаю, болельщики [первые], наверное. Все просто: когда играл в Самаре – много фолили на мне. Все говорили: «Вау, супер, классный нападающий! [На нем] много фолят». Потом перешел в «Спартак», и все было так же.

Но, видимо, болельщики других команд начали: «Дельфин, дельфин!» Ну… «Дельфин и» «дельфин». Вообще без разницы. Хоть «кит»!

– А тебя кто-то так называл в команде? 

– Да особо нет. Ну, бывает что-нибудь.

– Когда нырнешь? 

– Ну да. 

– А бывало, что ты специально падал, чтобы заработать пенальти? 

– 100%. Думаю, так любой [нападающий] делает, – сказал Александр Соболев в подкасте с Андреем Аршавиным и Владиславом Радимовым

Соболев о прозвище «дельфин»: «Мне хоть «морской кит», хоть «тюлень» – без разницы. Играл в «Крыльях» – выкладывали, что на мне больше всех фолят. Перешел в «Спартак» – начали писать, что ныряю»

«И дельфин ныряет!» Соболев выложил прыжок в Финский залив с катера

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: YouTube-канал «Зенита»
