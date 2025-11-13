  • Спортс
  • ПАОК об интересе ЦСКА к Чалову: «Не располагаем информацией. Федор – полноценный член нашей команды»
15

ПАОК об интересе ЦСКА к Чалову: «Не располагаем информацией. Федор – полноценный член нашей команды»

ПАОК не планирует расставаться с Чаловым.

В ПАОК заявили, что по-прежнему рассчитывают на Федора Чалова.

Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает возвращение форварда на правах аренды зимой. Утверждалось, что главный тренер ПАОК Рэзван Луческу попросил руководство купить более взрывного нападающего.

«Информация о том, что клуб или тренерский штаб хотят расстаться с Федором Чаловым, не соответствует действительности. ПАОК не получал предложений и не располагает информацией об интересе со стороны ЦСКА. Федор является полноценным членом нашей команды», – сообщили в пресс-службе ПАОК.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
logoПАОК
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoЦСКА
logoвысшая лига Греция
logoФедор Чалов
logoРэзван Луческу
