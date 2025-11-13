ПАОК об интересе ЦСКА к Чалову: «Не располагаем информацией. Федор – полноценный член нашей команды»

ПАОК не планирует расставаться с Чаловым.

В ПАОК заявили, что по-прежнему рассчитывают на Федора Чалова .

Ранее появилась информация , что ЦСКА рассматривает возвращение форварда на правах аренды зимой. Утверждалось, что главный тренер ПАОК Рэзван Луческу попросил руководство купить более взрывного нападающего.

«Информация о том, что клуб или тренерский штаб хотят расстаться с Федором Чаловым, не соответствует действительности. ПАОК не получал предложений и не располагает информацией об интересе со стороны ЦСКА. Федор является полноценным членом нашей команды», – сообщили в пресс-службе ПАОК.