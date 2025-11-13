Гол Хвичи в матче «ПСЖ» с «Лионом» засчитали ошибочно. Судейский департамент решил, что Витинья сфолил при отборе мяча у Тессманна перед ассистом

Гол «ПСЖ» в матче с «Лионом» признали несправедливо засчитанным.

Судейский департамент Французской федерации футбола признал гол Хвичи Кварацхелии «Лиону » неправомерным.

«ПСЖ» в гостях победил команду из Лиона со счетом 3:2 в 12-м туре Лиги 1 в воскресенье. Главным арбитром матча был Бенуа Бастьен .

Кварацхелия забил гол на 33-й минуте игры с передачи Витиньи.

«Игрок «Лиона» Таннер Тессманн пытался сохранить мяч примерно в 25 метрах от своих ворот, когда Витинья из «ПСЖ», вмешавшись сзади, сумел выбить мяч внешней стороной правой стопы в сторону своего партнера по команде Хвичи Кварацхелии . Кварацхелия подобрал мяч и забил гол.

Судья не счел действия Витиньи фолом и засчитал гол. ВАР рассмотрел характер вмешательства игрока «ПСЖ» в процесс отбора мяча и пришел к выводу, что в решении судьи не было «явной ошибки».

Анализ департамента судейства Федерации футбола Франции

Анализ данной ситуации довольно сложен, поскольку он включает в себя различные критерии интерпретации, попадающие в «серую зону». Однако, учитывая контакт правой ноги игрока парижан с задней частью опорной ноги игрока «Лиона», произошедший незадолго до отскока мяча – контакт, который может объяснить падение игрока «Лиона», – правильным техническим решением, приоритетным для департамента судейства, является отмена гола и возобновление игры штрафным ударом в пользу «Лиона», – говорится в решении на сайте Лиги 1.

Скриншот разбора эпизода от судейского департамента