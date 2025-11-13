  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Экс-защитник «Урала» Балажиц о Екатеринбурге: «Столько снега! Для меня было странно, что не почистили дороги. В Словении быстро чистят»
10

Экс-защитник «Урала» Балажиц о Екатеринбурге: «Столько снега! Для меня было странно, что не почистили дороги. В Словении быстро чистят»

Грегор Балажиц о Екатеринбурге: было странно, что дороги не чистили от снега.

Бывший защитник «Урала» Грегор Балажиц поделился впечатлениями о Екатеринбурге и удивился, что дороги в городе не почистили от снега, когда он впервые туда прилетел. 

– Ты 2,5 года играл в России за «Урал». Что знал о России, прежде чем подписать контракт? Какие стереотипы слышал о стране?

– Я знал про российскую лигу. Познакомился с ней, когда еще играл на Украине. Там мои одноклубники просто смотрели российский чемпионат. Например, когда были на выезде, перед игрой включали матчи РПЛ. Поэтому и я стал смотреть. А еще через сборную знал русских футболистов.

В общем, РПЛ была мне знакома, но на тот момент я в России еще не был ни разу. Так что это для меня было ново, я не знал, чего ждать. Но когда прилетел в Россию, мне понравилось. Не думал, что все окажется настолько хорошо. В Екатеринбурге сразу обратил внимание, как хорошо все построено: дороги, аэропорт.

– Какие были первые впечатления?

– Я прилетел подписывать контракт в Екатеринбург в конце декабря, и было очень холодно. Столько снега! Для меня было странно, что не почистили дороги. В Словении, когда выпадает снег, дороги чистят быстро. Еще впервые увидел машины с шипованными покрышками. Было очень холодно! Я не ждал, что будет такая погода, – сказал Грегор Балажиц

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33413 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoГрегор Балажиц
logoУрал
logoвысшая лига Словения
logoПервая лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» вошел в топ-2 по частоте смены тренеров. Но лидер далековато!
11 ноября, 19:15
«В детстве не бежал встречать папу. Наоборот, прятался». Интервью Газинского
11 ноября, 11:20
Воспитанник «Зенита» Шилов – самый перспективный футболист России по версии «СЭ», Пестряков из «Акрона» – 2-й, Окишор из «Динамо» – 4-й
10 ноября, 21:57
Главные новости
Товарищеские матчи. Аргентина в гостях у Анголы, Япония сыграет с Ганой
29 минут назад
Удаление Роналду за удар локтем, Мбаппе вывел Францию на ЧМ, ни одного игрока СКА в сборной Ротенберга, Кержаков может догнать Дзюбу по голам в сборной и другие новости
сегодня, 04:10
Аршавин о номинации Алеррандро на премию Пушкаша: «Никогда бы не поверил, что он может такой гол забить. После этого мяча ЦСКА его и взял, мне кажется»
сегодня, 03:56
Куртукова об исполнении гимна на матче Россия – Перу: «Был мандраж, тряслись руки на таком большом стадионе, как «Газпром Арена». В «Лужниках» такого не было»
сегодня, 03:42
Андрей Канчельскис: «Карпину надо определиться — либо «Динамо», либо сборная. На два фронта тяжело распыляться»
сегодня, 03:13
Соболев о жизни в Томске при зарплате 13 тысяч: «Не сказал бы, что тяжело. Жили год на свадебные 80 тысяч. Еще родители чуть помогали»
сегодня, 02:52
Рубен Невеш о 0:2 с Ирландией: «Португалии тяжело играть против команд с низким блоком. Давайте сосредоточимся на следующем матче и пробьемся на ЧМ»
сегодня, 02:20
Гурцкая о Карпине в «Динамо»: «Ни один игрок не стал лучше, все зоны проваливаются, неплохие футболисты выглядят ужасно. Не устраивает его работа как тренера, он не даст результат»
вчера, 23:00
Хэмилтон предпочел Месси Роналду и назвал Винисиуса и Неймара любимыми футболистами
вчера, 22:59
Мбаппе о 400 голах за карьеру: «Людей это не впечатляет, надо еще 400. 1000 голов Роналду – это нереально, но надо стремиться к нереальному, у нас только одна карьера»
вчера, 22:54
Ко всем новостям
Последние новости
Квалификация ЧМ-2026. Германия в гостях у Люксембурга, Нидерланды против Польши, Хорватия примет Фареры
12 минут назад
Директор «Факела»: «Воронеж — самый футбольный город страны. Надеюсь, бюджет на трансферы будет выше, чем в предыдущие сезоны»
47 минут назад
Анчелотти считает, что Алонсо преуспеет с «Реалом»: «Вижу солидную команду, особенно в обороне, и очень сильную в атаке. Мбаппе отлично справляется, Беллингем вернулся»
сегодня, 04:39
Парфенов об отставке из «Торпедо»: «Опытные пацаны переспросили: «Шутишь, что ли?» Еще даже первый круг не закончился, а уже четвертая смена тренера... За три месяца!»
сегодня, 04:22
Вратарь «Ростова» Ятимов: «Сборная Таджикистана должна быть на чемпионате мира лет через 20»
сегодня, 03:27
Дешам о Мбаппе: «Франция всегда будет сильнее, если он в составе. Килиан не только отличный игрок, но и умеет сплотить всех»
сегодня, 02:37
Ребров о 0:4 с Францией: «Моменты с пенальти были ключевыми. Украина была сильна в первом тайме, но во втором не смогла это повторить»
сегодня, 02:03
Тренер Ирландии о 2:0 с Португалией: «Решили играть низким блоком. Против команды с таким индивидуальным мастерством невозможно перекрыть все зоны»
сегодня, 01:47
Тухель о 2:0 с Сербией: «Первый тайм очень понравился, но после перерыва прессинг удавался Англии уже не так хорошо»
сегодня, 01:33
Дешам о выходе Франции на ЧМ: «Сделали сегодня то, что должны были. Гордимся собой»
сегодня, 01:19