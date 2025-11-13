Экс-защитник «Урала» Балажиц о Екатеринбурге: «Столько снега! Для меня было странно, что не почистили дороги. В Словении быстро чистят»

Грегор Балажиц о Екатеринбурге: было странно, что дороги не чистили от снега.

Бывший защитник «Урала » Грегор Балажиц поделился впечатлениями о Екатеринбурге и удивился, что дороги в городе не почистили от снега, когда он впервые туда прилетел.

– Ты 2,5 года играл в России за «Урал». Что знал о России, прежде чем подписать контракт? Какие стереотипы слышал о стране?

– Я знал про российскую лигу. Познакомился с ней, когда еще играл на Украине. Там мои одноклубники просто смотрели российский чемпионат. Например, когда были на выезде, перед игрой включали матчи РПЛ . Поэтому и я стал смотреть. А еще через сборную знал русских футболистов.

В общем, РПЛ была мне знакома, но на тот момент я в России еще не был ни разу. Так что это для меня было ново, я не знал, чего ждать. Но когда прилетел в Россию, мне понравилось. Не думал, что все окажется настолько хорошо. В Екатеринбурге сразу обратил внимание, как хорошо все построено: дороги, аэропорт.

– Какие были первые впечатления?

– Я прилетел подписывать контракт в Екатеринбург в конце декабря, и было очень холодно. Столько снега! Для меня было странно, что не почистили дороги. В Словении, когда выпадает снег, дороги чистят быстро. Еще впервые увидел машины с шипованными покрышками. Было очень холодно! Я не ждал, что будет такая погода, – сказал Грегор Балажиц .