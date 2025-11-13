Булыкин о Нгамале: «80% легионеров легко можно заменить россиянами с меньшей зарплатой и горящими глазами. Приезжают игроки, которые не сильнее наших и попадают в непонятные истории»

Булыкин о легионерах: 80% легко заменить нашими.

Дмитрий Булыкин не видит причин штрафовать Муми Нгамале за скандал в его личной жизни.

«Руководство будет думать, что с ним делать дальше – нужно ли его штрафовать или отправить в аренду. Я не вижу здесь ничего такого, за что применять штрафные санкции. Это его личная жизнь.

То, что он не играет на высоком уровне? У нас 80% легионеров легко могут быть заменены российскими ребятами, у которых бы зарплата была меньше и были бы горящие голодные глаза, чтобы всем доказать и получать хорошие деньги, а не смотреть, как приезжают легионеры, которые не сильнее наших ребят и еще попадают в какие-то непонятные истории», – сказал бывший форвард сборной России.