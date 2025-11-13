Новое слушание по делу Промеса пройдет 23 декабря
Апелляционный суд Амстердама проведет следующее досудебное слушание по делу Квинси Промеса 23 декабря.
Напомним, экс-форвард «Спартака» был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Защита обжаловала оба решения.
«Новое предварительное слушание назначено на 23 декабря», – сказала пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.
Предыдущее досудебное слушание состоялось в конце сентября. По его итогам суд отклонил очередное ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые.
Ранее сообщалось, что слушание по существу в отношении Промеса пройдет в 2026 году.