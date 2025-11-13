5

Новое слушание по делу Промеса пройдет 23 декабря

Названа дата нового слушания по делу Квинси Промеса.

Апелляционный суд Амстердама проведет следующее досудебное слушание по делу Квинси Промеса 23 декабря. 

Напомним, экс-форвард «Спартака» был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно осудил Квинси на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом. Защита обжаловала оба решения.

«Новое предварительное слушание назначено на 23 декабря», – сказала пресс-секретарь суда Йетта Бурлесон.

Предыдущее досудебное слушание состоялось в конце сентября. По его итогам суд отклонил очередное ходатайство защиты о снятии или приостановлении решения о заключении футболиста до начала судебного разбирательства по существу. Суд счел, что интересы продолжения профессиональной карьеры подозреваемого не перевешивают общественные и уголовно-правовые.
 
Ранее сообщалось, что слушание по существу в отношении Промеса пройдет в 2026 году.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РИА Новости»
РИА Новости
