Абаскаль о возможном возвращении: «Спартак» – это всегда мечта»
Гильермо Абаскаль: «Спартак» – это всегда мечта.
Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.
«Вернуться работать в России именно в «Спартак»?
«Спартак» – это всегда мечта», – заявил Абаскаль.
Испанец возглавлял красно-белых с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сербский специалист покинул клуб по обоюдному согласию сторон 11 ноября.
Абаскаль сейчас работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?33419 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости