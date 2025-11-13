Абаскаль о возможном возвращении: «Спартак» – это всегда мечта»

Гильермо Абаскаль: «Спартак» – это всегда мечта.

Бывший главный тренер «Спартака » Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о возможном возвращении в клуб.

«Вернуться работать в России именно в «Спартак»?

«Спартак» – это всегда мечта», – заявил Абаскаль.

Испанец возглавлял красно-белых с 2022 по 2024 год. На посту главного тренера его сменил Деян Станкович. Сербский специалист покинул клуб по обоюдному согласию сторон 11 ноября.

Абаскаль сейчас работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис ».