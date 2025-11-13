Бывшая жена Сапеты поддержала девушку Нгамале: «Меня так же выгоняли, только с ребенком, воровали вещи и деньги. 4 года в иллюзии счастья и 2 года в аду. Ребенка никто не обеспечивает»

Яна Сапета поддержала блогера Никки Сии на фоне конфликта с Муми Нгамале.

Ранее Никки Сии, блогер и бывшая девушка вингера «Динамо» Муми Нгалале, обвинила камерунца в изменах и применении физической силы к ней .

Девушку поддержала победительница девятого сезона шоу «Холостяк» Яна Сапета, бывшая жена жена экс-полузащитника «Динамо» Александра Сапеты . Она вспомнила об отношениях с футболистом, от которого родила дочь Мию.

«Хочется по-женски поддержать Нику. Я четыре года жила в иллюзии счастья и два года в аду… Меня так же, только уже с ребенком, выгоняли из общей квартиры, взламывали двери, воровали личные вещи и деньги… При этом ребенка до сих пор никто не обеспечивает», – цитирует Яну Сапету Starhit.

