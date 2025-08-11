«Уволить Семака – невероятная глупость, он справится. «Зениту» нужно пригласить кого-то типа Станковича?» Рапопорт про тренера
Борис Рапопорт высказался против увольнения Сергея Семака из «Зенита».
Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в гостевом матче 4-го тура Мир РПЛ. «Зенит» занимает 8-е место в таблице, набрав 5 очков. Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых полностью доверяет Семаку и не рассматривает отставку главного тренера.
«Люди, которые обсуждают отставку Семака, просто не понимают, что говорят. Он должен продолжать работать, руководство клуба тоже не будет делать никаких шагов, потому что понимает: нам нужно пригласить кого-то типа Станковича? Семак справится.
Правда, судя по его внешнему виду, устал психологически, но он всегда был характерным футболистом, такой же и тренер. Просто так снять Семака – невероятная глупость», – сказал бывший тренер «Зенита» Рапопорт.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
