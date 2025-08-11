  • Спортс
23

«Семак в растерянности. Его все ругают, но кто бы мог возглавить «Зенит»? Ни одной фамилии никто не называл. В случае неудачи со «Спартаком» флажок может упасть». Стрепетов о тренере

Алексей Стрепетов видит растерянность Сергея Семака на фоне неудач «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в гостевом матче 4-го тура Мир РПЛ. «Зенит» занимает 8-е место в таблице, набрав 5 очков. Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых полностью доверяет Семаку и не рассматривает отставку главного тренера.

– Мы видим, что Сергей Семак находится в растерянности. Мы это видим по составу, с которым он не определился, по заменам, которые пока не приводят к нужному результату. А к четвертому туру со всем этим надо определиться... Но тренерский штаб пока этого не смог сделать, например, найти оружие против схемы Черчесова в «Ахмате».

Сейчас «Зениту» очень важно провести удачный кубковый матч против «Рубина» на своем поле. Понятно, что разочарование у болельщиков сейчас большое, команда в середине таблицы. Но лакмусовой бумажкой будет матч против «Спартака».

На Семака летит огромное количество критических стрел, но я думаю, тренера надо поддержать. А руководству клуба – задуматься, как встряхнуть команду, чтобы она заиграла с удовольствием.

– Отсутствие удовольствия сейчас – проблема главного тренера?

– Не только главного, но и всего тренерского штаба, который пока свою работу делает неудовлетворительно. Нельзя во всем винить одного Семака. Вот сейчас его все ругают, но кто бы сейчас мог возглавить «Зенит»? Ни одной фамилии никто не называл.

Но если будет неудача со «Спартаком», флажок может упасть. Но готов ли клуб представить нового тренера? Я уверен, что нет, – сказал бывший игрок и тренер «Зенита» Стрепетов.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
