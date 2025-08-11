  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Веденеев о разговорах об увольнении Семака: «Ерунда, тогда и Карпина, Станковича надо. У нас сразу стрелы летят в тренеров, а у игроков «Зенита» мотивации нет, особенно у иностранцев»
16

Веденеев о разговорах об увольнении Семака: «Ерунда, тогда и Карпина, Станковича надо. У нас сразу стрелы летят в тренеров, а у игроков «Зенита» мотивации нет, особенно у иностранцев»

Сергей Веденеев назвал ерундой разговоры об увольнении Сергея Семака из «Зенита».

Клуб из Санкт-Петербурга потерпел поражение от «Ахмата» (0:1) в гостевом матче 4-го тура Мир РПЛ. «Зенит» занимает 8-е место в таблице, набрав 5 очков. Ранее сообщалось, что руководство сине-бело-голубых полностью доверяет Семаку и не рассматривает отставку главного тренера.

– Как я говорил, на сборах лучше бы проигрывать, а не побеждать всех подряд, тогда были бы видны слабые места. Ну и «Зениту» нужно время, чтобы вписались новые игроки.

Конечно, есть и какие-то внутренние проблемы, о которых мы не знаем – с «Ахматом» «Зенит» сыграл хуже, чем в остальных играх сезона. Но выводы будет делать к десятому туру, не раньше.

– Как относитесь к тому, что уже сейчас пошли разговоры о том, что Семака надо менять?

– Но тогда и Карпина надо менять, и Станковича... И всех, кто там внизу. Ерунда полная.

У нас сразу все стрелы летят в тренеров. Надо смотреть на футболистов – как они играют, какая у них самоотдача. За такие деньги, если у тебя что-то не получается технически, то ложись поперек, бейся, как хочешь. А у игроков «Зенита» мотивации нет, особенно у иностранцев. А заставить бразильцев сложно. Русские бьются, но у них мастерства не хватает.

– Ну вот Соболев вышел в основе в Грозном – доказывай!

– Соболев – это борьба на втором этаже в штрафной площадке. В другой части поля или в игре ногами – нет. А состав в Грозном был именно такой, чтобы на Соболева было больше передач. Он в нормальной форме находится, и нельзя от него требовать того, что он не умеет.

Тут вопрос к Луису Энрике и Педро – почему они так мало подавали, продолжали играть в мелкий и средний пас. Даже с выходом трех «столбов» в концовке таких навесов было очень мало. Просто статусные бразильцы не будут играть в такой футбол – у них высокий класс для того, чтобы просто бабахать передачами в штрафную, – сказал бывший защитник «Зенита» Веденеев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Семак
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoДеян Станкович
Сергей Веденеев
logoВалерий Карпин
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
logoПедро дос Сантос
logoАлександр Соболев
