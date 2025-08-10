Семак о доверии руководства «Зенита»: «Это к ним вопрос. Задайте его, вам скажут. Я же не могу за них отвечать»

Сергей Семак уклонился от вопроса о доверии руководства «Зенита» к его штабу.

В субботу петербургский клуб уступил «Ахмату » на выезде со счетом 0:1 в 4-м туре Мир РПЛ . «Зенит » идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата с 5 очками.

– Руководство «Зенита» насколько доверяет тренерскому штабу?

– Это вопрос к руководству «Зенита». Задайте его, вам скажут. Я же не могу за них отвечать, – отреагировал главный тренер «Зенита».