Семак о доверии руководства «Зенита»: «Это к ним вопрос. Задайте его, вам скажут. Я же не могу за них отвечать»
Сергей Семак уклонился от вопроса о доверии руководства «Зенита» к его штабу.
В субботу петербургский клуб уступил «Ахмату» на выезде со счетом 0:1 в 4-м туре Мир РПЛ. «Зенит» идет на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата с 5 очками.
– Руководство «Зенита» насколько доверяет тренерскому штабу?
– Это вопрос к руководству «Зенита». Задайте его, вам скажут. Я же не могу за них отвечать, – отреагировал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Зенита»
