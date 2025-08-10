Петржела о «Зените»: «Нужно найти тренера, который будет добиваться, чтобы у команды был российский костяк. Неправильно опираться только на иностранных игроков»

Властимил Петржела раскритиковал «Зенит» за упор на легионеров.

В игре 4-го тура Мир РПЛ петербуржцы уступили «Ахмату» (0:1). Команда Сергея Семака набрала 5 очков в 4 матчах.

«Никто не поможет «Зениту» вернуть чемпионство, ему придется делать все самому, без посторонней помощи.

К сожалению, политика «Зенита» ошибочна. Опираться только на иностранных игроков – это неправильно. Пока «Зенит» не поймет, что необходимо включать в состав молодых российских игроков из академии. Это единственно верный путь.

Нужно найти тренера, который будет добиваться того, чтобы у команды был российский костяк», – сказал бывший главный тренер «Зенита » Петржела .