Петржела о «Зените»: «Нужно найти тренера, который будет добиваться, чтобы у команды был российский костяк. Неправильно опираться только на иностранных игроков»
Властимил Петржела раскритиковал «Зенит» за упор на легионеров.
В игре 4-го тура Мир РПЛ петербуржцы уступили «Ахмату» (0:1). Команда Сергея Семака набрала 5 очков в 4 матчах.
«Никто не поможет «Зениту» вернуть чемпионство, ему придется делать все самому, без посторонней помощи.
К сожалению, политика «Зенита» ошибочна. Опираться только на иностранных игроков – это неправильно. Пока «Зенит» не поймет, что необходимо включать в состав молодых российских игроков из академии. Это единственно верный путь.
Нужно найти тренера, который будет добиваться того, чтобы у команды был российский костяк», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Петржела.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
