  • Ягудин об РПЛ: «Уберите всех иностранных игроков, чтобы русские дрались за место в основе. Тогда они будут не просто зарабатывать и отдыхать»
191

Ягудин об РПЛ: «Уберите всех иностранных игроков, чтобы русские дрались за место в основе. Тогда они будут не просто зарабатывать и отдыхать»

Алексей Ягудин считает необходимым отказ от легионеров в Мир РПЛ.

– За какие футбольные и хоккейные команды вы болеете?

– Ни за какие. Ни в России, ни в мире.

– Как-то недавно вы говорили, что футбол – это явно не наше. Почему?

– По тому, как играют, вполне можно сделать такое заключение. Сравнивая игры наших лиг с европейской, например с турниром даже командного чемпионата мира или Лиги чемпионов.

– А как оцениваете перспективы российского футбола и хоккея в будущем?

– Все будет очень хорошо. Будет только лучше.

– Как считаете, что необходимо предпринять для повышения уровня российского футбола и хоккея?

– Я не футбольный эксперт. Хотя читатели скажут: «Да какого хрена ты даешь свое мнение?!» Тогда, чтобы не испортить ответ на предыдущий вопрос, по тому, что думаю про наш футбол, скажу так: в футбол же играют, значит, я уже неправ, когда говорю, что в нашей стране футбола нет. Он есть, в него играют и смотрят тысячи и тысячи людей.

Что касается футбола, мое неэкспертное мнение – убрать всех иностранных игроков.

– Вы не первый, кто так говорит.

– Потому что это настолько Капитан Очевидность – уберите иностранных игроков для того, чтобы русские дрались за место в основе, чтобы зарабатывать, а не просто зарабатывать и отдыхать, – сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Ягудин.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
деньги
болельщики
logoАлексей Ягудин
logoЛига чемпионов УЕФА
чемпионат мира среди клубов
