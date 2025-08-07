Кобелев о лимите в РПЛ: «Как бы зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров»

Андрей Кобелев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее стало известно , что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ , по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

«У нас часто меняется лимит на легионеров, поэтому некоторым клубам будет тяжело перестроиться.

С другой стороны, по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Если и ужесточать лимит, делая дельту.

То есть на поле играют пять легионеров, а в запасе могут сидеть двое.

При этом как бы с новым лимитом зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров», – сказал бывший главный тренер «Динамо » Андрей Кобелев .