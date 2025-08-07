Кобелев о лимите в РПЛ: «Как бы зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров»
Андрей Кобелев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.
«У нас часто меняется лимит на легионеров, поэтому некоторым клубам будет тяжело перестроиться.
С другой стороны, по новому лимиту пять иностранцев будут сидеть в запасе. Правильно ли это? Я думаю, что нет. Если и ужесточать лимит, делая дельту.
То есть на поле играют пять легионеров, а в запасе могут сидеть двое.
При этом как бы с новым лимитом зарплата российских футболистов, которые через раз попадают по мячу, не сравнялась с зарплатой европейских мастеров», – сказал бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
