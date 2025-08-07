Гранат о лимите: «Чем меньше легионеров к нам приедет, тем выше качеством они будут. И наши ребята, играя рядом с ними, будут быстрее прибавлять»

Владимир Гранат поделился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«Оптимально это или нет, покажет время. Но вот только единственный момент: не хотелось бы, чтобы несколько наших ведущих клубов забирали себе всех лучших российских игроков. А так, дай бог, чтобы наши футболисты прогрессировали и были на главных ролях.

Чем меньше легионеров к нам приедет, тем выше качеством будут у нас иностранные игроки. И тогда наши ребята, играя рядом с этими качественными футболистами, будут быстрее прибавлять», – сказал бывший защитник «Динамо » и «Спартака ».

Дегтярев о лимите: «Оптимальным видим таргет «5 на поле, 10 в заявке». Обсудим только горизонт и плавность введения. Этот сезон не тронем, со следующего снижение начнем – плавно»

Дегтярев о лимите: «Полезно пересмотреть фильм «Гараж». Ужесточение затронет немногих – агентов, лжеинвесторов, некоторых функционеров. На их мнение мы не должны ориентироваться»