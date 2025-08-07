  • Спортс
  • Сенников о лимите в РПЛ: «Это путь к развитию российского футбола. Если иностранец не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?»
77

Сенников о лимите в РПЛ: «Это путь к развитию российского футбола. Если иностранец не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?»

Дмитрий Сенников оценил возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.

– Это путь к развитию нашего внутреннего российского футбола. Я всегда говорил, что иностранцы нужны для повышения уровня, но самое главное – их мастерство.

– Станет ли российский футбол при новом лимите хуже?

– В начале качество лиги может упасть, но, я говорю – все зависит от легионеров. Если он просто иностранец и не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?

Если будут приезжие футболисты топового уровня, то, конечно же, и русские сразу тоже будут расти, – сказал бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoДмитрий Сенников
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoЛокомотив
