Сенников о лимите в РПЛ: «Это путь к развитию российского футбола. Если иностранец не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?»
Дмитрий Сенников оценил возможное ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.
– Это путь к развитию нашего внутреннего российского футбола. Я всегда говорил, что иностранцы нужны для повышения уровня, но самое главное – их мастерство.
– Станет ли российский футбол при новом лимите хуже?
– В начале качество лиги может упасть, но, я говорю – все зависит от легионеров. Если он просто иностранец и не выступает за свою сборную, то какой смысл его брать?
Если будут приезжие футболисты топового уровня, то, конечно же, и русские сразу тоже будут расти, – сказал бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
