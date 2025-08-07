Таранов про РПЛ: «Я за отсутствие лимита, но привозить слабых легионеров – неправильно. С иностранцами повышается конкуренция – посмотрите на АПЛ»
Иван Таранов высказал мнение относительно лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.
«Я придерживаюсь такого мнения, что отсутствие лимита на легионеров должно, наоборот, приносить пользу чемпионату.
Потому что с приходом легионеров конкуренция повышается. Взять в пример любой европейский чемпионат, посмотрите, например, на АПЛ.
Лично мне это никогда не мешало. Как по мне, наоборот, для наших игроков конкуренция становится жестче, и они развиваются иначе.
Да, я за отсутствие лимита! Но опять же с какими-то поправками. Привозить абы кого, слабых легионеров – неправильно», – сказал бывший футболист ЦСКА и «Крыльев Советов» Иван Таранов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
