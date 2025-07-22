Перрен прибыл в Краснодар и ждет завершения трансфера. «Быки» заплатят «Осеру» 5+ млн евро за вингера
Гаэтан Перрен прибыл в Краснодар и ждет завершения трансфера в одноименный клуб.
Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее стало известно, что «быки» заплатят за 29-летнего вингера «Осера» 5 млн евро плюс 250 тысяч бонусами, а зарплата француза составит 2 млн евро в год вместе с бонусами.
В прошлом сезоне Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в Лиге 1, став лучшим ассистентом турнира.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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