Перрен прибыл в Краснодар и ждет завершения трансфера. «Быки» заплатят «Осеру» 5+ млн евро за вингера

Гаэтан Перрен прибыл в Краснодар и ждет завершения трансфера в одноименный клуб.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что «быки» заплатят за 29-летнего вингера «Осера» 5 млн евро плюс 250 тысяч бонусами, а зарплата француза составит 2 млн евро в год вместе с бонусами.

В прошлом сезоне Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач в Лиге 1, став лучшим ассистентом турнира.