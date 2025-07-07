«Краснодар» договорился о переходе Перрена из «Осера» за 4,5 млн евро

Гаэтан Перрен переходит в «Краснодар».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клуб договорился с «Осером» о переходе 29-летнего вингера за 4,5 млн евро.

В минувшем сезоне Лиги 1 Перрен забил 10 голов и отдал 11 результативных передач 34 матчах, став лучшим ассистентом турнира. Статистику 29-летнего француза можно найти здесь .